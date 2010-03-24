Sağlıkçıya 'becayiş' müjdesi

T24 - Sağlık personeli, karşılıklı yer değiştirme için bir yıl beklemek zorunda kalmayacak.



Sağlık Bakanlığı, 4/b Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'de değişiklik yaptı.



Buna göre, becayişte dönem şartı kalktı. Daha önce her yıl Ekim ayı içinde kabul edilen karşılıklı yer değiştirme (becayiş) başvuruları, artık yıl içinde herhangi bir dönemde yapılabilecek.



Düzenlemeyle 4/b'li sözleşmeli sağlık çalışanlarının, iller arası ve il içinde istedikleri zaman karşılıklı olarak yer değiştirebilmelerine imkan sağlanmış oldu. Ancak, il içinde bir kez yer değiştiren bir yıl bekleyecek.



Yeni düzenlemeye göre ayrıca, 4/b'li personelin eş durumu tayinleri il emrine yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nda kadrolu çalışan personel, başka kurumlarda çalışan 4/b'li eşinin yanına tayin de isteyebilecek.