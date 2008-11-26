Sağlıkçıların 'lisans tamamlama sorunu' görüşülecek

Yüksekokul mezunu yaklaşık 50 bin sağlık çalışanına ’lisans tamamlama’ imkanı doğuyor. Sağlık Bakanlığı, 2 ya da 3 yıllık yüksekokul bitiren sağlık çalışanlarına, 4 yıllık lisans tamamlama hakkının verilmesi konusunu YÖK ile görüşmeye hazırlanıyor



Yüksekokul mezunu yaklaşık 50 bin sağlık çalışanına ’lisans tamamlama’ imkanı doğuyor. Sağlık Bakanlığı, 2 ya da 3 yıllık yüksekokul bitiren sağlık çalışanlarına, 4 yıllık lisans tamamlama hakkının verilmesi konusunu YÖK ile görüşmeye hazırlanıyor.



Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci sağlık çalışanlarına lisans hakkı verilmesi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Prof. Dr. M. Safa Kapıcıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette yaklaşık 50 bin sağlık çalışanının lisans tamamlamak için beklediğini ve bu konuda sendika olarak da uzun mesafe aldıklarını belirten Kahveci, bu hakkın sağlık çalışanlarına bir an önce tanınması gerektiğini söyledi.



Yapılan görüşmede Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Prof. Dr. M. Safa Kapıcığolu ise, sağlık çalışanlarının eğitim seviyesinin yükselmesini, mali haklarında bir iyileşme olmasını, ebe, hemşire ve sağlık memuru gibi sağlıkla ilgili tüm hizmet kollarının yararlanacağı eğitim programlarının hazırlanarak çalışanların lisans tamamlama hakkına kavuşmalarını kendilerinin de çok arzu ettiklerini belirtti. Konuya ilişkin Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile görüşmeleri başlattıklarını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü Prof.Dr. Kapıcıoğlu, Bakanlık olarak ilerleyen günlerde YÖK’le de konuyu görüşerek çalışanların bu hakka kavuşmasını sağlayacaklarını bildirdi.





