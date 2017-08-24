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Sağlıkçılar, sokakta, çöp poşetindeki bebeği sahiplendi

YERKÖY (Yozgat), (DHA) - YOZGAT'ın Yerköy İlçesi'nde bir binanın girişindeki çöp poşetine sarılı halde bulunan yeni doğmuş bebek, tedavi için götürüldüğü Yozgat Şehir Hastanesi'nde doktor ve hemşireler tarafından sahiplendi

24 Ağustos 2017 14:41

YERKÖY (Yozgat), (DHA) - YOZGAT\'ın Yerköy İlçesi\'nde bir binanın girişindeki çöp poşetine sarılı halde bulunan yeni doğmuş bebek, tedavi için götürüldüğü Yozgat Şehir Hastanesi\'nde doktor ve hemşireler tarafından sahiplendi.
\'Ramazan\' ismi verilen bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için adeta seferber olan Yozgat Şehir Hastanesi doktor, hemşire ve diğer personeli, yaptıkları müdahale sonucu yeniden hayata tutunan bebek, küveze alındı. Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca, şöyle dedi:
\"Yerköy ilçemizde çöp poşetine sarılı, durumu kötü halde bulunan bebeğe ilk müdahale, Yerköy Devlet Hastanesi\'nde yapılarak, şehir hastanemize sevkini gerçekleştirdik. Durumu haber alan ekiplerimiz seferber olarak, bebeği acil serviste bekleyerek, gerekli tüm müdahaleleri yaptı. Durumu iyileştiğinde yenidoğan servisimize alarak, küvezde bakımını yapıyorlar. Doktor ve hemşirelerimiz gözü gibi bakarak, ona sahip çıkıyor. Ramazan bebek, bizim Rabbimizin emanetidir.\"
Emniyet yetkilileri bebeğin anne ve babasının bulunabilmesi için araştırma başlattı.

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