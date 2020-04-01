Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın anketinden: Hastaneler hâlâ Koronavirüs salgınına hazır değil

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) 60 ildeki 304 hastanede yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Sonuç, hastanelerin hâlâ daha Covid-19 salgınına karşı hazır olmadığını açığa çıkardı. Anketin sonuçlarına göre cerrahi maske sayısı hastanelerin yüzde 68’inde, eldiven sayısı ise her üç kurumdan birinde yeter değil.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, SES’in gerçekleştirdiği ankette şu çarpıcı sonuçlar yer aldı:

►Önlük sayısı hastanelerin yüzde 68’inde yetersiz. Tek kullanımlık önlük hastanelerin yüzde 34’ünde hiç yok, yüzde 57’sinde yetersiz.

►Tek kullanımlık tulum hastanelerin yüzde 39’unda hiç yok, yüzde 48’inde yeterince bulunmuyor.Hastanelerin yüzde 58’inde el dezenfektanı, yüzde 44’ünde yer dezenfektanı yetersiz, yüzde 77’sinde alkollü mendil bulunmuyor.

►Kişisel koruyucu donanım kriterlerine uygun kullanım oldukça düşük. Hastanelerin sadece yüzde 6’sı girişleri tamamen ayırdı. Hastanelerin yüzde 58’inde sadece acillerde triaj söz konusu.

"Ekipman var ama yeterli değil"

SES’ten yapılan açıklamada, “Ankette çok yüksek oranlarda koruyucu ekipman var ama yeterli değildir, sonucu çıkmıştır. Ekipmanın yeterli sayıda ihtiyacı tam karşılayacak şekilde sağlanması kritik önemdedir” denildi.