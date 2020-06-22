Sağlık uzmanları: Covid-19 sürecinde yeniden kullanılabilir ürünler güvenli

"Covid-19'un etkisini azaltmak için yeniden kullanılabilir çanta, muhafaza kabı ve mutfak eşyalarının güvenli kullanımı yerine gereksiz tek kullanımlık plastiklerin teşvik edilmesi çevreyi, su sistemlerini ve gıda tedariğini olumsuz yönde etkiliyor."

Açıklamada bilim insanları, akademisyenler, doktorlar, halk sağlığı ve gıda ambalajı güvenliği konusunda uzmanlar, evde kullanılan temizlik ürünlerinin yeniden kullanılabilir ürünler gibi sert yüzeylerde etkili olduğunu belirtti. Aynı zamanda açıklamada, Covid-19 sürecinde dünyada bazı dükkanların yeniden kullanılabilir ürünlerin kullanımını yasakladığına ve bazı plastik yasaklarına geçici durdurma getirildiğine dikkat çekildi.

"G izli pazarlama yerine bilime kulak vermeliyiz"

Plastik endüstrisinin pandemi sürecinde insanları korkutarak plastiği teşvik etmesinin şok edici olduğunu söyleyen Greenpeace ABD Küresel Proje Lideri Graham Forbes şöyle konuştu:

"Devletlerin ve özel sektörün, hem çevreyi hem de çalışanları ve tüketicileri koruyarak yeniden kullanılabilir sistemlerin güvenle uygulanabileceğini bilmeleri hayati önem taşıyor. İnsanları güvende tutmak ve gezegeni korumak için plastik endüstrisinin gizli pazarlaması yerine bilime kulak vermeliyiz."

"B ir dakikalık çözümlere değil büyük resme bakmalıyız"

Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş, çok kullanımlı ürünlerin hijyenine özen göstererek bu süreci gezegenimiz için minimum hasarla atlatmamız gerektiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"İnsan ve çevre sağlığı bir bütün; artık bilimin ışığında adım atmalı ve çevre sağlığını tehdit edecek bilgi kirliliklerinden sıyrılarak, bir dakikalık çözümlere değil büyük resme bakmalıyız. Tek kullanımlık ürünlerin Koronavirüs üzerinde bir kalkan etkisi görmediğini bilim insanları açıkça belgeliyor. Bu yüzden kendi hijyenimizle beraber kullandığımız çok kullanımlı ürünlerin hijyenine de özen göstererek bu süreci gezegenimiz için minimum hasarla atlatmalıyız."

