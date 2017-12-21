Sağlık turizminde üçüncüyüz

İSTANBUL, (DHA) SAĞLIK turizmi son yıllarda birçok ülke için önemli gelir kaynaklarından biri olurken ABD\'de yer alan International Healthcare Research Center verilerine göre Türkiye küresel sağlık turizmi pazarında ABD ve Almanya\'dan sonra üçüncü sırada.

Sağlık turizmi üzerine VIP hizmet veren VIVAVOYA şirketi CEO\'su Şerif Şişman, Türkiye\'de sağlık turizminin son yıllarda yüzde 25 düşüş kaydetmesine rağmen dünya genelinde üçüncülüğünü koruduğunu söyledi. Dünya üzerinde sağlık turizmi için seyahat eden insanların yüzde 40\'ının ABD\'ye gittiğini söyleyen Şişman, Almanya\'nın sağlık turizmi için seyahat eden hastaların yüzde 16\'sını, Türkiye\'nin ise yüzde 12.2\'sini tedavi ettiğini aktardı.

HER YIL 14 MİLYON İNSAN TEDAVİ İÇİN SEYAHAT EDİYOR

International Healthcare Research Center tarafından yapılan araştırmaya göre sağlık turizmi için çalışan acentelerin yüzde 26.7\'sinin hastalarını Türkiye\'ye göndermeyi kestiğini söyleyen Şişman, sözlerine şöyle devam etti: \"Dünyada tedavi olmak için seyahat eden insanların sayısı gittikçe artıyor. Her yıl yaklaşık 14 milyon insan tedavi olabilmek için başka ülkelere seyahat ediyor ve her tıbbi seyahat için yaklaşık 3 bin 600 - 7 bin 600 dolar arasında harcama yapıyor.\"

ÜNLÜ İSİMLERİN GİZLİLİĞİ KORUNUYOR

ABD\'nin sağlık turizminde en pahalı ülke olmasına rağmen aynı zamanda en çok tercih edilen ülke olduğunu belirten Şişman, ABD\'nin birçok ünlü ismin tedavisi için gizlilik içinde seyahat etmesini sağladıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: \"Ünlü isimler için en önemlisi tedavi olurken mahremiyetin korunması. Bu gizliliği sağlayabilmek için özel güvenlik danışmanları ile çalışıyoruz. İnsanların tercih ettiği tedaviler içerisinde ise en pahalı tedaviler genellikle bağımlılık tedavileri. En az 30 gün süren bağımlılık tedavileri için 200 bin ila 300 bin dolar arasında bir ödeme yapılıyor.\"

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