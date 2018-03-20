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Sağlık sorununa neden olan göğüslerini küçülttürmek istiyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karabağlar ilçesinde yaşayan Telli Gültekin (46), göğüslerinin büyük olması nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek, 'meme küçültme ameliyatı' olmak istediğini söyledi

20 Mart 2018 14:38

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karabağlar ilçesinde yaşayan Telli Gültekin (46), göğüslerinin büyük olması nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek, \'meme küçültme ameliyatı\' olmak istediğini söyledi.
Karabağlar’da Vatan Mahallesi’nde yaşayan üç çocuk annesi Telli Gültekin, eşiyle birlikte çöplerden kağıt toplayarak geçimini sağlıyor. Ancak göğüslerinin büyük olması yüzünden sağlık sorunları bulunan Gültekin, meme küçültme ameliyatı olmak istiyor. Muayene olduğu devlet hastanesinde göğüs ağırlığı yüzünden boyun fıtığı teşhisi konulan ve kiloları nedeniyle diz kayması problemi bulunan Gültekin, aynı hastanede, küçültme ameliyatı yapılması halinde göğüs uçlarının da alınacağının söylendiğini belirtti.
Bir kadın olarak bunun psikolojik ağırlığını taşıyamayacağını dile getiren Gültekin, \"Göğüslerimin büyük olması nedeniyle rahat hareket edemiyorum. Boyun fıtığı oldum ve dizimde kayma var. Biri zihinsel engelli, 3 çocuğum var, ikisi ise okula gidiyor. Eşimle birlikte çöplerden kağıt toplayarak onları okutmaya çalışıyoruz. Göğüs küçültme ameliyatı olmak ve sağlığıma kavuşmak istiyorum. Devlet hastanesinde yapılacak operasyonda meme uçlarının da alınacağı söylendi. Kadın olarak bunu kabul edemedim. Özel hastanede ise göğüs uçları alınmadan ameliyat ediliyormuş. Ancak maddi durumum bu operasyonu karşılayacak durumda değil. Herhangi bir sosyal güvencemiz yok. Sağlığıma kavuşmak için yardım bekliyorum\" dedi. Özel hastanede bu operasyonu yaptırabilmek için ise 10 bin lira gerektiğini öğrendiğini söyledi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Telli Gültekin\'in muayene olduğu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden yapılan açıklamada ise devlet hastanesinde yapılan operasyonun estetik bir ameliyat olmadığı, ameliyat sırasında da 700\'de bir ihtimalle meme ucunun kaybedilme riskinin bulunduğu, ancak bu riski de hastanın kabul etmediği belirtildi.

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