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Yaşam

Sağlık sorunlarının çözümü internette aranıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, Almanların büyük bir çoğunluğu özellikle psikolojik sorunların çözümünü internette arıyor

06 Şubat 2013 10:49

Leipzig ve Köln üniversiteleri tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da aktif internet kullanıcılarının yüzde 63’ü, interneti sağlıklı ilgili konularda bir danışman olarak kullanıyor.

Araştırma sonuçlarına göre, büyük bir çoğunluğun, gelecekte internette bu tarz hizmetleri kullanmaya hazır olduklarını belirtirken, internet ortamında psikolojik danışma olanakları çok fazla tanınmıyor.

2 bin 411 kişiyle yapılan anket sonucunda, doktor ve terapistlerin gelecekte online danışmanlık veya diğer destek hizmetlerini de terapiye dâhil etmesi gerektiği kaydedildi.

(Deutsche Welle Türkçe)

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