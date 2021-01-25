Sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül'den açıklama

Yaşadığı 'geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle Seferin Kızı dizisinden ayrılmak durumunda kalan Neslihan Atagül'den haber var. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, paylaştığı videoda, "Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyim" dedi.

Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti. Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sevenlerine teşekkür eden Atagül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun... Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyim."