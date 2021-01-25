Sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül'den açıklama

|
Geçirgen bağırsak sendorumu nedir?
Geçirgen bağırsak sendromu merak edilen hastalıklar arasında bulunuyor. Bağırsak hastalıklarının farklı nedenleri olabiliyor. Hastalığa yakalananlar bunları öğrenmek istiyorlar. İşte sık görülen belirtileri arasında sürekli halsizlik, yorgunluk ile giden kronik yorgunluk olan geçirgen bağırsak sendromu hakkında bilgiler
Geçirgen bağırsak sendromu farklı nedenlerden dolayı birçok bireyde görülebiliyor. Sürekli kullanılan alkol, aspirin gibi bazı ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabiliyor. Bu hastalığın tedavi sürecinde öncelikle bağırsağa zarar veren gıdalardan uzak durulması gerekiyor.
Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Sürekli kullanılan alkol, aspirin gibi bazı ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabilir. Ayrıca aşırı şeker, özellikle meyve şekeri olan fruktoz, karbonhidrat kullanımı ile bağırsaktaki normal yaşayan bakteri florası ve ortamı bozularak geçirgen bağırsak sendromuna sebep olabilir" dedi.
Bağırsakların sindirim sisteminin ve dolayısıyla vücudun en önemli kısımlarından biri olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Bağırsak, yüzeyini kaplayan özelleşmiş hücreleri sayesinde hem gıdaların sindirilmesini hem de sindirilen gıdaların emilmesini sağlar. Bunun dışında vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından birini de oluşturur. Vücudumuzun ikinci beyni olarak da bilinen bağırsaklarda, birbirlerine komşu bir şekilde sıralanan hücreler arasında sıkı bağlantılar (tight junction) bulunur. Geçirgen bağırsak sendromunda işte bu sıkı bağlantıların bozulması sonucunda, bakterilerin, bakteriyel toksinlerin, sindirilen gıdalardaki toksik-vücuda zararlı maddelerin bağırsaktan kana karışması ve bu şekilde vücudumuzda bazı uygunsuz cevapların ve hastalıkların oluştuğu iddia edilmektedir" dedi.