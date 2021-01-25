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Sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül'den açıklama

25 Ocak 2021 10:22

Yaşadığı 'geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle Seferin Kızı dizisinden ayrılmak durumunda kalan Neslihan Atagül'den haber var. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, paylaştığı videoda, "Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyim" dedi.

Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti. Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sevenlerine teşekkür eden Atagül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun... Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyim."

Geçirgen bağırsak sendorumu nedir?

Geçirgen bağırsak sendromu merak edilen hastalıklar arasında bulunuyor. Bağırsak hastalıklarının farklı nedenleri olabiliyor. Hastalığa yakalananlar bunları öğrenmek istiyorlar. İşte sık görülen belirtileri arasında sürekli halsizlik, yorgunluk ile giden kronik yorgunluk olan geçirgen bağırsak sendromu hakkında bilgiler

Geçirgen bağırsak sendromu farklı nedenlerden dolayı birçok bireyde görülebiliyor. Sürekli kullanılan alkol, aspirin gibi bazı ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabiliyor. Bu hastalığın tedavi sürecinde öncelikle bağırsağa zarar veren gıdalardan uzak durulması gerekiyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Sürekli kullanılan alkol, aspirin gibi bazı ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabilir. Ayrıca aşırı şeker, özellikle meyve şekeri olan fruktoz, karbonhidrat kullanımı ile bağırsaktaki normal yaşayan bakteri florası ve ortamı bozularak geçirgen bağırsak sendromuna sebep olabilir" dedi.

Bağırsakların sindirim sisteminin ve dolayısıyla vücudun en önemli kısımlarından biri olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Bağırsak, yüzeyini kaplayan özelleşmiş hücreleri sayesinde hem gıdaların sindirilmesini hem de sindirilen gıdaların emilmesini sağlar. Bunun dışında vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından birini de oluşturur. Vücudumuzun ikinci beyni olarak da bilinen bağırsaklarda, birbirlerine komşu bir şekilde sıralanan hücreler arasında sıkı bağlantılar (tight junction) bulunur. Geçirgen bağırsak sendromunda işte bu sıkı bağlantıların bozulması sonucunda, bakterilerin, bakteriyel toksinlerin, sindirilen gıdalardaki toksik-vücuda zararlı maddelerin bağırsaktan kana karışması ve bu şekilde vücudumuzda bazı uygunsuz cevapların ve hastalıkların oluştuğu iddia edilmektedir" dedi.

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