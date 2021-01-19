Sağlık sorunları izin vermedi; Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül sağlık sorunlarından dolayı diziye veda etti.

Daha önce 10 gün rapor alan ve hızla kilo veren Neslihan Atagül sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.

'Geçirgen bağırsak sendorumu' teşhisi konulan 28 yaşındaki oyuncu, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. 'Sefirin Kızı' ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Sefirin Kızı'nın başrollerinde ayrıca Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.