Sağlık-Sen'de istifalar işleme alınmadı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- SAĞLIK- Sen Genel Merkezi yöneticilerinin, Kırşehir Sağlık-Sen Başkanı olduğu dönem FETÖ soruşturması sonucu yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Necati Yılmaz’ı Kırşehir’deki evinde ziyaret ederek görevine devamını istemesini gerekçe göstererek Kırşehir Sağlık-Sen’deki görevlerinden istifa eden 300’e üyenin istifaları, 18 gün geçmesine rağmen kabul edilmedi.

Geçen 5 Ocak’ta aralarında Kırşehir Sağlık-Sen Şubesi Başkan Yardımcıları Şenol Soykan, Harun Koç, Ahmet Dalgalı, Yasin Yücesan ve Yakup Aydın ile hastane ve ilçe temsilcilerinin de bulunduğu 300 üyenin Sağlık-Sen’den toplu olarak istifalarını verdi. Sağlık-Sen Başkan Yardımcısı Yasin Yücesan, Sendika genel merkezinin, ne istifaları incelediğini ne de endişelerini ortadan kaldıran kararlar aldığını belirterek şunları söyledi:

\"Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Necati Yılmaz, FETÖ terör örgütü Kırşehir yapılanması davasında yapı içerisindeki itirafçıların beyanları ve deliller neticesinde 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ne acıdır ki tüm çabalarımıza rağmen Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanlığından alınmamış, son olarak FETÖ terör örgütü davasından hapis cezası almasına rağmen Sağlık-Sen Genel Başkanı bu kişinin ziyaretine gelmiş ve başkanlığına devam etmesini söylemiştir. Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi Yönetim Kurulu olarak, 5 Ocak 2018 tarihinde terör örgütünden ceza alan başkan istemediğimizden tüm yönetim kurulu istifa ettik. Ne acıdır ki; aradan geçen zamana rağmen bu kişi hala görevden alınmadığı gibi, istifa taleplerimiz de Genel Merkez tarafından neticelendirilmemiştir. Kaos ortamı yaratarak FETÖ’den ceza alanlar birileri tarafından Kırşehir Sağlık Sen’in bitirilmesi pahasına korunmaktadır. 15 günlük süreçte 1470 üyemizden bugün itibari ile 300’e yakın üye istifa etmiştir. Eğer önlem alınmaz, bu kangren hali devam ederse ne üzücüdür ki bu sayının kat be kat artmasından endişe etmekteyiz. Buradan, Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimize sesleniyorum, Kırşehir Şubesi yönetim kurulu üyelerinin ve sendika üyelerinin feryatlarını duymamazlığa devam edemeyiz. Çok acil köklü bir çözüm sağlanılması lazım ve acil bir şekilde olağan üstü kurul şartları olmuştur. Olağanüstü kurula gidilmemiz gerekmektedir.”