Sağlık-Sen: Sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Döner sermaye adaletsizliği, malpraktis ve şiddet konusunda sağlık çalışanlarını koruyacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli. Nöbet ücretleri en az 1 saatlik mesaiye denk gelecek şekilde artırılmalı, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli" dedi.

Uşak’ta sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını ziyaret eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, ziyaretlerin ardından Uşak Şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Semih Durmuş, Sağlık-Sen olarak yaşanan sorunlara yönelik raporlar hazırladıklarını ve çözüm önerilerini yetkililerle paylaştıklarını kaydetti. Durmuş, sendikal mücadelenin birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığında daha değerli olduğunu belirtti.

"Toplu sözleşme süresi uzatılmalı"

Sözleşmeli personel uygulamasının Türkiye’ye yakışmadığını kaydeden Durmuş, bu yıl içinde sözleşmeli personel sorunun çözümüne yönelik Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında çalışmaların yapılacağını ve farklı istihdam modellerine son verileceğini kaydetti. Toplu sözleşme yasasından dolayı sorunların yaşandığını ifade eden Durmuş, Memur-Sen olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun değiştirilmesi ve 1 ay olan toplu sözleşme süresinin uzatılması için çalışıyoruz. Ek ödemelere yapılan yüzde 20 zamla sağlık çalışanlarının ücretlerinde önemli bir artış oldu. Aralık 2021de alınan ek ödemeyle Ocak 2022’de alınan ek ödeme arasında önemli bir artış var. Ek ödeme artışı ile sağlık çalışanlarının aldığı ücretlerde önemli bir iyileştirme oldu. Bu rakam gelen zamlarla daha da artacak dedi.

"Döner sermaye sistemi adaleti ve hakkaniyeti sağlayacak şekilde yeniden inşa edilmeli"

6’ncı Dönem Toplu Sözleşmede sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için önemli kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Durmuş, Sağlık-Sen’in yeni hedeflerle mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. Sağlık hizmetlerinin ekip işi olduğunu söyleyen Durmuş, hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının bir bütün olduğunu belirtti. Durmuş, sağlık çalışanlarını bölecek söylemlerin ve adımların karşısında olduklarını, Sağlık-Sen’in 1 milyon sağlık çalışanının emeği için mücadele ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Döner sermaye sistemi sağlık çalışanlarının hakkını sömürüyor. Aynı branşta görevli, eşit sürede hizmet veren iki farkı hastanede hizmet veren sağlık çalışanlarının aldığı döner sermayeler arasında çok büyük farklar var. Biz, bu sistemin çöktüğünü ve sağlık çalışanları arasında ayrımcılığa yol açtığını her platformda söylüyoruz. Bu adaletsizliğe karşı çözüm önerimizi yetkililer ile de paylaştık.

Döner sermaye sistemi adaleti ve hakkaniyeti sağlayacak şekilde yeniden inşa edilmeli. Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşması noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Sağlık çalışanlarının kronik hale gelen sorunlarının ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Döner sermaye adaletsizliği, malpraktis ve şiddet konusunda sağlık çalışanlarını koruyacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli. Nöbet ücretleri en az 1 saatlik mesaiye denk gelecek şekilde artırılmalı, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmeli.”