Sağlık-Sen: Ocak ayında 57 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı; saldırganlardan 25'i hakkında işlem yapılmadı

Sağlık-Sen, ocak ayı verilerinin derlendiği sağlıkta şiddet raporunu yayınladı. Buna göre, ocak ayında; 68 saldırganın neden olduğu 30 şiddet olayında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu. Saldırganlardan 25'i hakkında işlem yapılmadı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Sağlıkta şiddetin önlenmesi noktasında başarının ancak toplumsal bir mücadele ile sağlanacağını düşünüyoruz” dedi.

Sağlık-Sen, ocak ayı sağlıkta şiddet raporu yayınlandı. Rapordaki verilere göre; Buna göre, ocak ayında; 68 saldırganın neden olduğu 30 şiddet olayında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu. Raporda şu bilgiler verildi:

“Ay boyunca 30 şiddet olayının 5’ini hastalar gerçekleştirirken, 19’una hasta yakınları, 1’ine yönetici, 5’ine ise kendini bilmez kişiler sebebiyet verdiği ve hasta ve hasta yakınlarının saldırgan tutumu, sağlık çalışanlarının görevini en iyi şekilde yapmalarını engellerken, aynı zamanda istifaların artmasının da en önemli nedenleri arasında gösterilmektedir.

"68 saldırgandan 25'i hakkında işlem yapılmadı"

Ocak ayı boyunca yaşanan şiddet vakalarına sebep olan 68 saldırganın 25’i hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 11 saldırgan serbest bırakılırken, 14 saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldı. Kamu görevlisi 1 saldırgan açığa alınırken, 17 saldırgan tutuklandı.

Ocak ayında 30 şiddet vakasının 25’i hem fiili hem sözlü, 5’i ise sözlü (hakaret, tehdit vs.) şiddetken, olaylarının en çok yaşandığı yer hastane oldu. 30 şiddet olayının 20’si hastanelerde, 5 olay aile sağlığı merkezlerinde, 5 olay ise saha çalışmalarında gerçekleşti. Ay boyunca 17 hemşire, 16 doktor, 12 acil sağlık hizmetleri çalışanı, 2 güvenlik ve 10 da diğer sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı.”

"Gerekli tedbirler hemen alınmalı"

Raporu değerlendiren, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta şiddete ilişkin olarak “Bu konuda acilen düğmeye basılmalı ve gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Öncelikle sağlık kuruluşlarına herhangi bir kesici, delici, yaralayıcı cisimle kolaylıkla girmenin önüne geçilmelidir” dedi.

Durmuş’un açıklaması şöyle:

“2021 yılını şiddetin kara gölgesinde geçiren sağlık çalışanları, yeni yılın ilk ayında da şiddet kâbusundan kurtulamadı. Her geçen gün sağlıkta şiddetin boyutu artarken, şiddet mağduru olan sağlık çalışanı sayısı tavan yaparken hala yeterince önlem alınmamış olması kabul edilebilir bir durum değildir. Can kurtarmak için fedakârca hizmet veren sağlık çalışanları, bu tutumu hak etmemektedir.

Sağlık-Sen olarak verdiğimiz mücadele ve yayınladığımız raporlar vesilesiyle kamuoyunda şiddete karşı duyarlılık oluşmaya başlamıştır. Yeterli görmesek de Ocak ayı içerisinde 17 saldırganın tutuklanmasında bu duyarlılığın etkisi olduğuna inanıyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenmesi noktasında başarının ancak toplumsal bir mücadele ile sağlanacağını düşünüyoruz.

Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı görüşmede sağlık çalışanlarına şiddete karşı yeni önlemlerin alınacağının açıklanması umut verici ve sevindiricidir. Atılan bu adımı önemli bulurken söz konusu önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz.

Bu konuda acilen düğmeye basılmalı ve gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Öncelikle sağlık kuruluşlarına herhangi bir kesici, delici, yaralayıcı cisimle kolaylıkla girmenin önüne geçilmelidir. Özellikle şiddet olaylarının en çok yaşandığı acil servislerde görev yapan güvenlik görevlilerinin nitelikleri ve yetkilileri artırılmalıdır. Ayrıca şiddet uygulayanlara yönelik verilen cezaların artırılması sağlanmalı ve ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’, ‘iyi hal indirimi’ gibi cezaları erteleyen ve hafifleten hükümlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.”