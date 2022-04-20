Sağlık-Sen: Mart ayında 38 sağlık çalışanı şiddete uğradı; 14 saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapılmadı

Sağlık-Sen'in 'Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre mart ayında 38 sağlık çalışanlarını şiddete uğradı. Rapora göre, 19 şiddet olayında 31 saldırganın 14’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 8 saldırgan serbest bırakılırken, 9 saldırgan tutuklandı.

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, mart ayında sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olaylarında, şubat ayına göre azalma olduğu belirtildi. Şubat ayında 21 şiddet olayı yaşanmasına karşın mart ayında bu rakamın 19’a düştüğü kaydedilen açıklamada, “31 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 38 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ay boyunca yaşanan 19 şiddet olayının 18’ine hasta ve hasta yakınları neden olurken, 1’ine kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Sağlıkta şiddetin en can yakıcı yanı ise olayların hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirilmesi. Mart ayında 19 şiddet vakasının 18’i hem sözlü hem fiili, 1’i sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının en çok yaşandığı yer yine hastaneler oldu. 19 şiddet olayının 18’i hastanelerde vuku bulurken, 1’i aile sağlığı merkezinde yaşandı. Ay boyunca 19 güvenlik görevlisi, 14 doktor, 4 hemşire ve 1 diğer sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Mart ayı boyunca yaşanan şiddet vakalarına sebebiyet veren 31 saldırganın 14’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 8 saldırgan serbest bırakılırken, 9 saldırgan tutuklandı” denildi.

"Sağlıkta şiddetin altında yatan sorunları görmezden gelemeyiz"

Sağlıkta şiddet sorununun sona ermesi amacıyla büyük mücadele verdiklerini ifade eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Her ay hazırladığımız ve kamuoyuna sunduğumuz sağlıkta şiddet raporlarıyla konuyu görünür hale getirdik. Geldiğimiz son noktada atılan adımları kıymetli buluyoruz. Siyasi iradenin sağlıkta şiddete net tavır koyması çok önemli. Ancak sağlıkta şiddetin altında yatan sorunları da görmezden gelemeyiz. Sağlık çalışanları ağır iş yükü ve uzun süren nöbet saatleri altında eziliyor. Pandemiyle birlikte yükleri daha da artan sağlık çalışanları insanüstü bir gayretle şifa dağıtmaya çalışıyor. Özetle sağlıkta şiddeti tetikleyen en önemli faktörlerin başında istihdam yetersizliği geliyor. Sağlık çalışanları bir yandan bu sorunlarla mücadele ederken bir yandan da şiddet kurbanı oluyor. Bu durumun sürdürülebilir olması artık mümkün değil. Çözüm koyma noktasında her geç kalınan gün sağlık sisteminin geleceğine vurulan bir darbedir” dedi. (DHA)