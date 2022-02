Sağlık-Sen: Kasım ayında sağlık çalışanlarına yönelik 17 şiddet olayı meydana geldi

Sağlık-Sen Sağlıkta Şiddet Raporuna göre kasım ayında sağlık çalışanlarına yönelik 17 şiddet olayı meydana geldiği, 25 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği belirtildi. Sağlık Bakanlığının koruyucu ve önleyici tedbirleri alması gerektiğini ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sağlıkta şiddet sorununun toplumsal boyutunun olduğu da elbette göz ardı edilmemelidir. Bakanlık, etkin koruyucu ve önleyici tedbirler almasının yanı sıra, sahadan yani çalışanların can güvenliğinden sorumlu merci olarak, sorunun çözümü hususundaki toplumsal seferberliğe de öncülük etmekle yükümlüdür.

Bakanlık, şiddet sorununa yönelik toplumsal seferberlik amacıyla elbette daha pek çok icraatta bulunabilir. Ancak bunun için öncelikle kendi bünyesinde bir zihniyet seferberliği başlatmalıdır.

Bu değerlendirmeler ışığında Kasım ayında yaşanan şiddet olaylarını gerçekleştirenlere baktığımızda yine baş faillerin değişmediğini görüyoruz. Ay boyunca 17 şiddet vakası yaşandı. 26 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 25 sağlık çalışanı mağdur oldu.”

25 sağlık çalışanı mağdur oldu

Kasım ayında 17 şiddet vakasının 15inin hem sözlü hem fiili, 2sinin sözlü olarak vuku bulduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Şiddet olaylarının en çok yaşandığı yer yine hastaneler oldu. 14 şiddet olayı hastanelerde cereyan ederken, 2 olay aile sağlığı merkezlerinde, 1 olay ise sahada yaşandı. Ay boyunca 6 doktor, 6 sağlık çalışanı, 6 güvenlik görevlisi, 3 hemşire, 3 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve 1 idareci şiddete maruz kaldı. Branş ve görev ayrımı yapmayan şiddet, cinsiyet ayrımı da yapmadı.

3ü kadın, 22si erkek olmak üzere 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. Kasım ayı boyunca yaşanan şiddet vakalarına sebebiyet veren 26 saldırganın 13ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 6 saldırgan serbest bırakılırken, 4 saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldı. 1 saldırgan yöneticileri tarafından görevden uzaklaştırıldı. Saldırganlardan sadece 2’si tutuklandı.”

"Toplumsal farkındalık oluşmuyor"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir türlü önlenemediğini kaydederek, şunları söyledi:

“Yılın son günlerini yaşamamıza rağmen şiddet her geçen gün sağlık çalışanlarını daha fazla tehdit ediyor. Hastane koridorları her gün yeni olaylara, yeni faillere ev sahipliği yapıyor. En acısı da bu olaylara karşı toplumsal farkındalığın oluşmamasıdır. Hayatın her alanında şiddete karşı bir farkındalık kampanyası acil olarak hayata geçirilmelidir.

Siyasetçi, sanatçı, yazar, sporcu gibi kitleler nezdinde rol model olan kimseler, kullandığı ifadelere dikkat etmeli, sağlık çalışanlarını hedef haline getirmemelidir. Çünkü sağlık çalışanları, can kurtarmak gibi kutsal bir meslek icra ediyorlar. Bakanlığın bir an önce sağlıkta şiddete karşı bir duyarlılık kampanyası oluşturması elzem hale gelmiştir. Yapılacak bir kampanyada Sağlık-Sen olarak elimizi taşın altına koymaktan asla geri durmayacağımızın bilinmesini istiyorum.”