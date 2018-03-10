Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: Yıpranmayı alacağız

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının geriye dönük yıpranma alması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, \"Gerekli girişimleri yapıp, yıpranmayı alacağız\" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sendikalarının Sivas şubesinin il divan toplantısına katılmak üzere kente geldi. Kentteki bir termal otelde düzenlenen toplantıda konuşan Memiş, sağlık çalışanlarının yıpranma hakkına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıpranma payı konusunda sendika olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Memiş, şunları söyledi:

\"Sendika olarak gerekli hazırlıklarımızı net bir şekilde yaptık. Maliyet analizini çıkardık. İnşallah Meclise geldiği anda da kapı kapı dolaşacağız, kulislerimizi yapacağız ve sağlık çalışanlarımızın geçmişe yönelik yıpranma alması konusunda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Öncelikle diyoruz ki, tüm çalışanlara geçmişe dönük bugün verdiğiniz kadar yıpranma payı verin. Olmaz ise, geçmiş yılların maliyeti çok geliyor diyorsanız, her yıl için 45 gün verin. \'Bunu da yapamıyoruz\' diyorsanız kanunu çıkardığınız tarih 2008 yılı tarihi itibari ile verin. \'Bu da olmaz\' diyorsanız isteğe bağlı olarak prim yatırmak kaydı ile verin. \'Eğer o da olmuyor\' diyorsanız dünya lideri Cumhurbaşkanımızın 2014 yılında Mart ayında verdiği sözü tarih olarak baz alın ve o tarih itibari ile yıpranmayı verin. Alternatiflerimizi ortaya koyacağız ve inşallah dediğim gibi maliyet analizlerimiz ile birlikte ikna konusunda gerekli iknayı yapacağımızı düşünüyorum. Bu mücadelede yıpranmanın ne demek olduğunu bilmeyenlere inat inşallah 550 bin sağlık çalışanına siz kardeşlerimizin emeği ile bize vermiş olduğunuz destekle beraber yıpranmayı hep beraber çıkarmış olacağız.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yıpranma konusunda talimat verdiğini hatırlatan Memiş, \"Yıpranma payı sağlık çalışanlarının olacak. Röntgende çalışan arkadaşımız yıpranma payı alıyor. Röntgende çalışan arkadaşımız maruz kaldığı için alıyor. Devlet olarak 2008 yılında çıkarılan 5510 Sayılı Kanunla sağlık tesisleri çok tehlikeli alanlar diye tanımlamışsınız. Peki ameliyathanede çalışan hizmetlimizi ne yapacağız? İnşallah bu konu Meclise geldiğinde sonuna kadar arkasında duracağız ve memur arkadaşlarımızın da yıpranma payı almalarını da hep beraber sağlayacağız\" diye konuştu.

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