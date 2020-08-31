Sağlık raporuna rağmen Covid-19 servisinde çalıştırılan temizlik görevlisi Murat Yumruk hayatını kaybetti

Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından virüsle mücadele kapsamında Ergani Devlet Hastanesi’nin bir bölümü, Covid-19 hastalarının tedavisi için hizmet vermeye başladı. Hastanede 4 yıl önce Çocuk Servisi’nde temizlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Yumruk, Covid-19 servisine alındı. Hepatit B ve karaciğer büyümesi hastalıkları olan Yumruk, sağlık raporlarını hastane yönetimine göstererek, risk gurubunda olduğunu belirterek Covid-19 servisinden alınması için talepte bulundu. Bu talebini 7 ay boyunca birçok kez hastaneye yönetimine bildiren Yumruk’a, her defasında olumsuz yanıt verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçen Yumruk, buradan da sonuç alamadı.

İki hafta önce hastalık belirtileri gösteren Murat Yumruk, test sonucunun pozitif çıkması üzerine kendisini evinde karantinaya aldı. Yumruk, sağlık durumu kötüleşince çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi için gerekli ilaçların olmaması nedeniyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilen Yumruk, teşhis konulmasından 8 gün sonra öldü. Yumruk’un cenazesi koruyucu ekipmanla çalışan mezarlık yetkililerine verilmesi yerine, aileye teslim edildi. Cenazeyi alan aile bireyleri Yumruk’u kendi imkanları ile Ergani Asri Mezarlığına defnetti.

"Ölümüne seyirci kalındı"

Karantina altında olduğu için cenaze törenine katılamayan Ayşe Yumruk, eşinin ölümünden Ergani Devlet Hastanesi yönetimini sorumlu tutuyor. Mezopotamya Ajansı’ndan Lezgin Akdeniz’e konuşan Ayşe Yumruk, hastane yönetiminin eşinin ölümüne seyirci kaldığını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 4 çocuğunun olduğunu ve eşinin çalışmak zorunda olduğunu dile getiren Yumruk, “Kronik hastalıklarından dolayı risk grubunda olduğunu defalarca söyledi, ancak dinleyen olmadı. Onu sürekli rotasyon yapılacak diye oyaladılar” dedi.

Ailenin avukatı Jiyan Yumruk ise Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar’ başlıklı resmi yazısını tüm kamu kurum kuruluşlarına gönderdiğini belirterek bu genelgede belirtilen hastalığı taşıyan Murat Yumruk’un idari izne çıkartılması ve çalıştığı Koronavirüs servisinden alınması gerektiğini belirtti. Murat Yumruk’un, tehlikeyi önceden öngörebildiğini ve bundan dolayı raporlarını sunarak defalarca başvuru yaptığını aktaran Jiyan Yumruk, kronik hastalıkları olduğu bilinmesine rağmen çalıştırıldığını kaydetti.

“Virüse yakalanırsa yakalanır, umurumuzda değil mantığıyla hareket edildi” diyen avukat Yumruk, sorumlu yetkililer hakkında olası kasıtla ölümüne neden olmaktan dolayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.