Sağlık raporu almaya gitti, iki böreğinin de iflas ettiğini öğrendi

Adıyaman'da, 25 yaşındaki Mehmet Ürkmez'den, işe başlaması için sağlık raporu alınması istendi. Bunun üzerine aile hekimine giden Ürkmez, iki böbreğinin birden iflas ettiğini öğrendi.

Acilen hastaneye sevk edilen Ürkmez'e, ya diyalize bağlanması ya da derhal böbrek naklinin yapılması gerektiği söylendi. Maddi durumunun olmadığını belirten Ürkmez yardım bekliyor.

Böbrek nakli gerekiyor

Hürriyet'in haberine göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Mehmet Ürkmez, durumunun ciddi olması dolayısıyla Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Ürkmez, buradaki doktorların yaptığı tetkikler sonucunda Ürkmez’in ya diyalize bağlanması ya da böbrek naklinin yapılması gerektiği söylendi.

Baba pazarda sebze satıyor

Maddi durumlarının oldukça kötü olduğunu ve yetkililerden yardım beklediklerini söyleyen Mehmet Ürkmez’in babası Ramazan Ürkmez, “Benim maddi durumum hiç yok. Çarşıda, semt pazarlarında tavla üzerinde sebze satan bir insanım. Yeşil Karttan başka bir sağlık güvencemiz ya da kenarda köşede olan bir birikimimiz yok. Çocuğum iş başvurusunda bulunmak için aile hekimine gidiyor ve her iki böbreğinin iflas ettiğini söylüyorlar. Gelip bana söyledi. Ben kaç gündür uyku yüzü görmüyorum. Ne yapacağımı nereye gideceğimi şaşırdım. Devlet büyüklerimizden ve ilgili yerlerden yardım bekliyoruz. Allah için sesimizi duyun, çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Oğlum daha 25 yaşında ve gözlerimin önünde eriyip gidiyor” diyerek duygularını dile getirdi.

“İşe başlayacaktım dünyam başıma yıkıldı”

Her iki böbreğinin iflas ettiğini öğrenmesiyle büyük bir şok yaşadığını vurgulayan 25 yaşındaki Mehmet Ürkmez ise, “İş başvurusu için aldığım sağlık raporuyla her iki böbreğimin iflas ettiğini öğrendim ve dünyam başıma yıkıldı. Şuan ne yapacağımı bilmiyorum. Allah aşkına bana yardım edin. Bugüne kadar hiçbir rahatsızlığım yokken böyle bir durumla karşı karşıya gelmem beni adeta öldürdü bitirdi. Devlet büyüklerimizden Adıyaman’ımızın önde gelenlerinden Adıyaman Valimiz Abdullah Erin’den yardım istiyorum. Ben ölmek değil yaşamak istiyorum” dedi.