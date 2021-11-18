Sağlık problemleriyle mücadele eden Pele: Her geçen gün bir gol atmaya daha da yaklaşıyorum

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, yaptığı açıklamada, kolonunda çıkarılan tümörün ardından "her gün" daha iyi hissettiğini söyledi.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderide, "Arkadaşlar, konuşmamızın üzerinden epey zaman geçti. İyi olduğumu size bildirmek istiyorum. Her gün daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında 81 yaşına giren Pele, Eylül ayında Sao Paulo'da rutin tıbbi kontroller sırasında ortaya çıkan bir tümör için kemoterapi göreceğini söylemişti. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara, "Benimle kutlama yapmanız için nefesinizi toplamaya başlamanızı öneririm, çünkü her geçen gün bir gol atmaya daha da yaklaşıyorum" sözleriyle seslenmişti.

Brezilyalı eski futbolcu, son on yılda, özellikle kalçasıyla bir dizi sağlık sorunu yaşadı. Tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Pele, 1958, 1962 ve 1970'de Brezilya ile üç Dünya Kupası kazanan tek erkek futbolcu unvanına sahip.