'Sağlık personeli Ebola'dan kaçıyor'



Nijerya yayımlanan Punch gazetesinin haberine göre Ebola'ya yakalanmaktan endişe eden birçok doktor, hemşire ve hasta bakıcı çalıştıkları hastaneden ayrıldı.

Gazetenin haberine göre özellikle Lagos'ya Ebola nedeniyle birçok kişinin karantinada tutulduğu Yaba Mainland Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli ailelerinden ve yakınlarından gelene yoğun baskıların ardından klinikten ayrıldı.

Afrika kıtasının en yoğun nüfusa sahip ülkesi olan Nijerya'da şimdiye kadar 11 kişiye Ebola teşhisi kondu. Cuma günü genç bir hemşirenin daha Ebola nedeniyle hayatını kaybettiğinin açıklanmasıyla Nijerya'da Ebola'dan ölenlerin sayısı dörde yükseldi.

Halk sağlığı yetkilisi Jide Idris "Karantina ünitesi en kötü durumda olan ünite. Hemşirenin ölümünün duyulmasının ardından birçok sağlık görevlisi kaçtı" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Nijerya'da doktorların yedi haftadan bu yana devam eden grevleri nedeniyle de hastanelerde personel sıkıntısı yaşandığına dikkat çekiliyor.