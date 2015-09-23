Sağlık Örgütü'nden sigara ve alkol uyarısı



WHO, aralarında eski Sovyet cumhuriyetlerinin de bulunduğu 39 Avrupa ülkesinde bir sağlık taraması yaptı. Araştırmanın sonuçları WHO yetkilisi Claudia Stein tarafından Londra'da açıklandı. Stein, sigara kullanımı, obezite ve alkol tüketimiyle mücadele edilmesi çağrısında bulundu. Aksi halde yükselen ortalama yaşam süresinin bir sonraki kuşakta gerileyebileceğine dikkat çekildi.

Kişi başına 11 litre alkol

Alkol ve sigara tüketiminin Avrupa'nın birçok ülkesinde gerilediğine işaret eden WHO yetkilisi Stein, buna rağmen Avrupalıların dünyanın geri kalan kısmından çok daha fazla sigara ve alkol tükettiğini söyledi. Avrupalılar kişi başına ortalama her yıl 11 litre alkol tüketiyor. Avrupalıların yüzde 30'u sigara kullanmaya devam ediyor.

Fazla kiloluluk WHO'nun tespit ettiği bir başka önde gelen sorun. Avrupalıların yüzde 59'u bu tanıma giriyor. Fazla kiloluluk konusunda ABD başı çekiyor.