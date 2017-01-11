Sağlık Örgütü: Tütün tüketiminin maliyeti ağır

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü'nün araştırmalarına göre sigara içenlerin ekonomiye maliyeti yüksek. Uzmanlar, sigara tüketiminin yol açtığı hastalıkların tedavisi sonucu oluşan maliyet ve hastalıklar nedeniyle yaşanan iş kayıplarının yol açtığı verimlilik kaybını dikkate aldı. WHO araştırmasında erken yaşta ölen tiryakilerin tüketim ve yatırım kayıpları da hesaplandı. Açıklamada, "Ölümlerin dolaylı yoldan sebep olduğu maddi kayıp çok yüksek" denildi.

Yılda 6 milyon insan ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde sigara içenlerin sayısının 1 milyar 100 milyon olduğunu tahmin ediyor. Bu sayıya ek olarak yaklaşık 346 milyon kişi de tütün çiğniyor. Yılda yaklaşık 6 milyon insan tütün ürünlerinin yol açtığı zararlar yüzünden ölüyor. Bunlardan 600 bininin pasif içici olduğu tahmin ediliyor.

2005'te aralarında Almanya'nın da bulunduğu 160'dan fazla ülke Dünya Sağlık Örgütü'nün ‘Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'ni imzaladı. Sözleşme, tütün tüketimini azaltmak için devletlerin alması gereken önlemleri içeriyor. Bu önlemlerden bazıları tütün ürünlerinin vergisi ve fiyatının artırılması, reklamların yasaklanması, sigaranın zararları hakkında uyarılar yapılması ve alışkanlıktan vazgeçilmesi için öneri sunulması.

2013/2014 yıllarında toplanan tütün ürünleri vergisinden devlet kasalarına 269 milyar dolar girdi. Ancak gelirin yalnızca bir milyar doları sigara tüketiminin azaltılmasına harcandı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü, "Araştırma tütün tüketiminin azaltılmasına dair önlemlerin ekonomi ve insan sağlığı açısından faydalı olduğunu ortaya koyuyor" diyerek, sağlık sorunlarının azaltılabileceğine işaret etti.

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