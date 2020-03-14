Sağlık meslek örgütleri: Koruyucu ekipmanlar sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılmalı

Türk Tabipleri Birliği ve Diş Hekimleri Birliği’nin de aralarında olduğu 10 sağlık örgütü, önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, ilk vakanın ardından TTB'nin sosyal medyada takipçi sayısının 20 bin arttığını söyledi. Adıyaman, Sağlık Meslek örgütlerinin, Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının ekipmanlarının eksiksiz sağlanmasını istediğini aktardı.
Koca’nın, “Hasta mahremiyeti” gerekçesiyle Koronavirüs teşhisi konulan hastanın yaşadığı kenti açıklamaması toplantıda gündeme geldi. Sağlık örgütleri temsilcileri bulaşma riski olan yerlerin yurttaşlar tarafından bilinmesinin önemine dikkati çekti. Toplantıda, Çin’in hastalığı 20 gün sonra kamuoyuna açıklamasının doğurduğu kötü sonuçlar da örnek olarak anlatıldı.
BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, TTB Başkanı Adıyaman Sağlık Bakanı Koca’ya, bugüne kadar atılan adımların doğru olduğunu ancak eksiklikler bulunduğunu ifade etti. Test yapılan merkezlerin sayısının acilen artırılması gerektiğini hatırlatan Adıyaman, “Testler çabuk sonuçlandırılmalı, negatif çıkan testler yeniden yapılmalı” dedi.
"Test yapılan merkez sayısı artırılmalı"
Sinan Adıyaman görüşmeden sonra BirGün'e yaptığı açıklamada da Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerin örnek alınması gerektiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanı Koca’ya, çok sayıda yerde test yapılan merkez açılması talebini ilettiklerini kaydeden Adıyaman, “Salgının yayılmasını geciktirmenin ya da engellemenin baş şartı budur” ifadesini kullandı.
"Ekipmanlar sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılmalı"
Adıyaman, Türkiye’de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından TTB’nin sosyal medya takipçisinin altı saat içinde 20 bin arttığını bildirerek kamuoyunun bilgilendirilme ihtiyacı olduğuna dikkati çekti. Sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanı Koca’dan, sağlık çalışanlarının ekipmanlarının eksiksiz sağlanmasını istedi. Birçok yerde maske sıkıntısı yönündeki iddiaların bakanlıkça araştırılması talebini de Koca’ya ileten sağlıkçılar, koruyucu ekipmanların tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılması gerektiğini kaydetti.