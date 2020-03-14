Sağlık meslek örgütleri: Koruyucu ekipmanlar sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılmalı

Türk Tabipleri Birliği ve Diş Hekimleri Birliği’nin de aralarında olduğu 10 sağlık örgütü, önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, ilk vakanın ardından TTB'nin sosyal medyada takipçi sayısının 20 bin arttığını söyledi. Adıyaman, Sağlık Meslek örgütlerinin, Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının ekipmanlarının eksiksiz sağlanmasını istediğini aktardı.

Koca’nın, “Hasta mahremiyeti” gerekçesiyle Koronavirüs teşhisi konulan hastanın yaşadığı kenti açıklamaması toplantıda gündeme geldi. Sağlık örgütleri temsilcileri bulaşma riski olan yerlerin yurttaşlar tarafından bilinmesinin önemine dikkati çekti. Toplantıda, Çin’in hastalığı 20 gün sonra kamuoyuna açıklamasının doğurduğu kötü sonuçlar da örnek olarak anlatıldı.