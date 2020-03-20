Sağlık meslek örgütleri iktidara tepkili: Sürece dahil edilmiyoruz!

Binlerce üyesi bulunan sağlık meslek örgütlerinden Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ile Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ülkede hızla yayılan Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de diğer kamu kurumlarının kendilerini sürece dahil etmemesini eleştirdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs'le ilgili mücadeleye ilişkin yol haritasının belirlendiği Çankaya Köşkü’ndeki toplantıya çağrılmamalarına tepki göstererek, “Biz sağlık emekçilerini temsil eden meslek odası olarak bu krizi birlikte aşabileceğimizi düşünüyoruz. ‘Gelin bu krizi birlikte çözelim’ diyoruz fakat sürece dahil edilmiyoruz” dedi.

Süreci başından bu yana yakından takip ettiklerini belirten Adıyaman, şunları dile getirdi: “TTB olarak eksikleri, uyarılarımızı sıraladık. Muhalefet ettiğimiz gibi bir eleştiri aldık. Biz sağlık emekçileri olarak sürecin sağlıklı ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Konunun ciddiyetin kavranmalı ve sosyal izolasyon sağlanmalıdır. Lokantaların kapatılmayacağı masalar arasında bir metrelik aralık bırakılacağı belirtiliyor. Yapılması gereken sosyal toplanma alanlarının kapatılmasıdır.”

"İhraç edilenler göreve başlatılsın"

SES Genel Sekreteri Pınar İçel de bu süreçte dahi Sağlık Bakanlığı’nın ihraçlara devam ettiğine dikkat çekerek, “Bu kadar ciddi bir salgın ile uğraşırken Sağlık Bakanlığı’nın derdinin elindeki iş gücünü ihraç etmek olması anlaşılır gibi değil. Binlerce ihraç var, güvenlik soruşturması nedeniyle işe başlatılmayan ve ataması yapılmayanlar var. Bakanlık bu hekimleri göreve başlatmalıdır ki iş gücüne duyulan ihtiyaç tamamlansın” diye konuştu.

SES olarak Sağlık Bakanlığı ile süreci birlikte yürütmeye hazır olduklarının altını çizen İçel, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bakanlık bu süreçte bizlerle birlikte hareket etmelidir ki hem sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları yakından takip edebilsin hem de yurttaşların sağlık hakkını koruyabilelim.”