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Yaşam

Sağlık merkezinde yangın paniği

07 Mayıs 2009 03:45

Antalya’da bir akaryakıt istasyonunun karşısında bulunan binada çıkan yangın panik yarattı. Yangının ardından iş yeri olarak kullanılan dairede maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Altındağ Mahallesi, Güllük Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonu karşısında bulunan Işık Mustafa Apartmanın'da meydana geldi. İşyeri olarak kullanılan dairenin penceresinden duman çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangın merdiveni yardımıyla dışarıdan tırmanarak daireye balkondan girdi. Yaklaşık 15 dakika süren müdahale sonrası kontrol altına alınan yangın, yapılan soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü. Yanan daire içerisinde inceleme yapan itfaiye ve polis, yangının kısa devre yapan elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirledi. Paniğe kapılan apartman sakini bazı vatandaşlar, dışarı çıkarak söndürme çalışmalarını izledi.

Yangının çıktığı `Sağlıklı Yaşam Merkezi' isimli işyerinde diyet, yağ ölçümü, beden sağlığı gibi hizmetlerin verildiği öğrenildi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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