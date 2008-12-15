Sağlık lisesi öğretmenlerine müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile artık Sağlık Meslek Lisesi öğretmenleri de ek puandan yararlanabilecek.



Eğitim kurumları yönetici atamalarında meslek liselerinde görev yapan meslek öğretmenlerine yüzde 10'luk ek puan verilmesi hak kayıplarına yol açarken Milli Eğitim Bakanlığı, konu ile ilgili düzenlemeyi yaptığını açıkladı. Düzenleme ile artık Sağlık Meslek Lisesi öğretmenleri de ek puandan yararlanabilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği'nde yer almasına karşın Sağlık Meslek Liselerinde görev yapan meslek öğretmenlerine yüzde 10'luk ek puan verilmemesi üzerine Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulundu.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ile Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Musa Akkaş imzası ile Bakanlığa gönderilen yazıda, Yönetici Atama Yönetmeliği'nde yer alan, “Atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmenlerinden; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları yöneticiliklerine atanacaklara, değerlendirme sonucu çıkan toplam puanın yüzde 10'u ayrıca ek puan olarak verilir” ibaresi hatırlatıldı. Yazıda, “Sağlık meslek liselerinde görevi yapan meslek dersi öğretmenleri yöneticilik başvuruları için elektronik ortamda yaptıkları başvurularda ek puan verilmediği şeklinde yazılı ve sözlü olarak birçok il'den şikayetler alınmaktadır” denilerek gereğinin yapılması istendi.



Söz konusu yazı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ise Sağlık Meslek Lisesinde görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin yöneticiliğe başvurmaları halinde, ek puan alacakları şeklinde düzenleme yaptıklarını açıkladı.