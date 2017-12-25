Sağlık İstatistikleri Yıllığı'ndan: Bir aile hekimine 3 bin 267 kişi düşüyor; en çok antibiyotik Türkiye'de kullanılıyor

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı “2016 Sağlık İstatistikleri Yıllığı”na göre, bir aile hekimine düşen nüfus sayısı 3 bin 267’yi buldu. Bu verilere göre obezite sorununda ABD’yi takip eden Türkiye, en çok sezaryen yapılan ve antibiyotik kullanan ülke. Ayrıca, 2002’den 2012’ye hem özel hastane hem özel yatak sayısı katlanarak çoğaldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2016 yılına ait “Sağlık İstatistikleri Yıllığı”nı yayınladı. Bu verilere göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere 13 bin 36 bebek ölümü yaşandı. Tanı koymada AIDS vakası arttı. En çok görülen kanser türü olan meme kanseri için yaptırılması gereken mamografiyi kadınların yüzde 70’i yaptırmadı.

ABD’nin başı çektiği obezite sorununda Türkiye bu sorunu yaşayan üçüncü ülke oldu. Yüzde 53 oranla en çok sezaryen doğumun yapıldığı ülke de Türkiye oldu. Tüm doğumlar içinde yüzde 1.27’lik bir oranla 17 yaş ve altındaki çocuklara doğum yaptırıldı. 2002’den 2016’ya özel hastane ve özel hastane yatak sayısı katlanarak çoğaldı. Aile hekimleri tarafından antibiyotik ilaç içeren reçete oranı düşse de Türkiye açık ara farkla en çok antibiyotik kullanan ülke oldu.

Dikkat çeken sağlık istatistikleri şöyle:

En çok bebek ölümü Güneydoğu’da

-Yıllara ve cinsiyete göre doğumda beklenen yaşam süresi kadınlarda 80.7 yıl; erkeklerde 75.3 yıl olmak üzere ortalama 78 yıla çıktı.

-Türkiye’de 2016 yılında 13 bin 36 bebek ölümü yaşandı. Bin bebekten 14’ünün öldüğü Güneydoğu Anadolu Bölgesi en çok bebek ölümünün yaşandığı yer oldu. Gebeliğin yirminci haftasından doğuma kadar geçen sürede, yenidoğan bebeklerde, doğum sonrasında ve beş yaş altında en çok ölümün yaşandığı yerin yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi olması dikkat çekti.

AIDS arttı

-Enfeksiyon hastalıklarıdan AIDS vakası, 2002 yılında 48 iken 2012’de 89’a 2016 yılında 103’e çıktı. Kızamık ve sıtma rakamları hızla düşerken tüberkülöz yani verem hastalığı, 12 bin 186 vaka ile ciddiyetini korudu.

-Hastalar, en çok solunum sistemi üzerine konulan tanılardan dolayı hastaneye yatış yaptı. Ayrıca 0-6 yaş grubu çocukların son 6 ay içinde geçirdiği başlıca hastalık da üst solunum yolu enfeksiyonu oldu.

En çok meme kanseri teşhisi konuldu

-En çok görülen kanser türlerinde; erkeklere en çok trakea, akciğer ve bronş kanseri tanısı koyulurken kadınlara büyük oranda meme kanseri teşhisi konuldu.

-Onbeş yaş üzeri kadınların yüzde 19.7’si ayda bir kendi kendine meme kanseri muayenesi yaparken, yüzde 60.6’sı bu muayeneyi hiç yapmadı. Kadınların yüzde 70,1’i ise hiç mamografi yaptırmadı.

Obezite sorunu arttı

-Tütün ve tütün mamulu kullanma durumunun en çok görüldüğü yaş olan 35-44 yaş grubunda 2012 yılında kullanma oranı 30,9 iken 2016 yılında 35,2’ye çıktı. Ara sıra kullanan ve daha önce kullananların dışında hiç kullanmayan oranı ise yüzde 50,5’ten yüzde 47,7’ye düştü.

-15 yaş üzeri bireylerde dünyada yüzde 30 ile ABD, yüzde 21 ile Macaristan obezite sorununun en çok yaşandığı ülkeler olurken, Türkiye, yüzde 20 oranla obezite sorununu yaşayan üçüncü ülke oldu.

17 yaş ve altına doğum

-Sezaryen doğumların tüm doğumlar içinde oranı 2002 yılında yüzde 21 iken 2016 yılında yüzde 53’e çıktı. Uluslararası karşılaştırmaya göre ise Türkiye en çok sezaryen doğumun yapıldığı ülke oldu.

-Türkiye’de tüm doğumlar içinde yüzde 1,27’lik kısmı içeren doğumlar, 17 yaş ve altındaki çocuklara yaptırıldı.

Özel hastane arttı

-Yıllara göre hastane sayılarında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler 2002’den 2016’ya 774’ten 876’ya; üniversite hastaneleri 50’den 69’a yükselirken özel hastanelerin sayısı ikiden fazlaya katlanarak 271’den 565’e çıktı. Özel hastane yatağı sayısı da 12 bin 387’den 47 bin 143’e fırladı. 2002 yılından 2016’ya 10 bin üzerinden kişi başına düşen yatak sayısı değişmeyerek yüzde 16’da kaldı. Hastane yatağı sayısının uluslararası karşılaştırmasına göre de Türkiye ortalamanın çok altında kaldı.

En çok MR çekimi de Türkiye’den

-Kişi başı hekime yapılan müracaat sayısı 2002’de 74 milyonla 3,1 iken 2016’da 215 milyon ile 8,6’ya çıktı.

-Yıllara göre hastanelerde yaşanan ölüm hızı artarken bu artış en çok özel hastanelerde görüldü.

-Türkiye uluslararası karşılaştırmada kişi başına düşen MR cihazını en çok kullanan ülke oldu.

Antibiyotik kullanımı katlandı

-İlaç satış hacmi 2011 yılında 1 milyon 848 bin iken 2016 yılında 2 milyon 207 milyona çıktı.

-Aile hekimleri tarafından antibiyotik ilaç içeren reçete oranı düşse de Türkiye, açık ara farkla en çok antibiyotik kullanan ülke oldu.

Aile hekimi sayısında sonuncu

-Türkiye, uluslararası düzeyde 100 bin kişiye düşen toplam aile hekimi ve ebe sayısında ise karşılaştırılan ülkeler içinde sonuncu oldu.

-Yüzbin kişiye düşen eczane sayısı ise 2002’de 33 iken 2016’da 35 oldu.

-Toplam hekim sayısının dağılımı da Sağlık Bakanlığı özelinde yüzde 62,4’ten yüzde 59,6’lara geriledi.