Sağlık için semt konaklarına koşuyorlar

İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU Belediyesi Semt Konakları\'nda açılan spor salonlarında yılda ortalama 3 bin kadın spor yapıyor. Uzman antrenörler eşliğinde sağlıklı yaşama ilk adımını atan kadınlar, fazla kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Semt Konakları\'nda kadınlar için açılan spor salonları yoğun ilgi görüyor. 14 ayrı semt konağında verilen step, aerobik ve pilates derslerine yılda ortalama 3 bin bayan katılıyor. Uzman antrenörler eşliğinde sağlıklı yaşama ilk adımını atan kadınlar, fazla kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınlara özel olarak hazırlanan spor salonları haftanın belli günlerinde ücretsiz olarak hizmet veriyor.

“SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN SPOR ŞART”

Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın çok önemli olduğunu belirten Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, günde en az 30 dakika spor yapmalıyız. Bilinçli ve sağlıklı bir hayat için bedensel ve psikolojik dengemizi sağlamak için sporu ihmal etmemeliyiz. Özellikle kadınları spor yapmaya teşvik etmek için Semt Konaklarımızda pilates, aerobik ve step dersleri veriyoruz. \'Ben de sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorum\' diyen kadınlar, kendisine en yakın semt konağımıza başvurarak bu eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanabilir” dedi.

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