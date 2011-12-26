-Sağlık hizmetlerini şikayet ettiler TBMM (A.A) - 26.12.2011 - ''Ergenekon'' ve ''Balyoz'' davası sanıklarının yakınları, tutuklulara verilen sağlık hizmetleri konusunda, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu'na başvurdu. ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, komisyonlara, ''Ergenekon ve Balyoz Sanıklarının yakınları adına'' başvurdu. Başvuruda, ''adaletin tecelli edeceğini sabırla ve giderek artan bir mutsuzlukla beklediklerini'' ifade etti. ''Tutuklu yakınları olarak bizler, yaşadığımız hukuk katliamının acısıyla birlikte sevdiklerimizin can sağlığı endişesini yaşıyoruz'' ifadesini kullanan Nilgül Doğan, şu görüşleri savundu: ''Sadece Balyoz Davası'nda kimisinin yaşı 70'in üzerinde, kimisinde ciddi sağlık problemleri olan 200'e yakın insan tutuklu bulunmaktadır. Sanıklar içinde ruh sağlığı bozulup, Bakırköy Hastanesindeki hücreye kapatılan ve ailesi bilgilendirilmeyen, tutuklu iken, çeşitli ameliyatlar geçirmek durumunda kalan insanlar vardır. Yıllarca ülkelerine hizmet ettikten sonra terörist muamelesi gören bu kişilerden kimisi cezaevi aracıyla hastaneye nakledilmeyi gururuna yediremediği için sağlık problemlerini saklamaktadır. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nun kendine ait bir ambulansı yoktur. Kurum dışından çağrılan ambulans da bazen içinde doktor olmadan gelmektedir. Hastane havaleleri, çoğu zaman doktor yerine bu konuda bilgisi olmayan savcılık eliyle yapılmaktadır. Yüzlerce tutukluya, gündüz saatlerinde, kurumu 17.00'de terk eden pratisyen bir doktor bakmaktadır.''