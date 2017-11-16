Sağlık harcamalarının GSYH'ye oranında büyük düşüş

İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Türkiye’nin toplam sağlık harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla\'ya (GSYH) oranı, 2015 yılındaki yüzde 5.4’ten geçen yıl yüzde 4.6’ya düşerken, aynı dönemde genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı da yüzde 4.2’den yüzde 3.6’ya indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de sağlık harcamaları 2016 yılında yüzde 14.5 artışla 119 milyar 756 milyon liraya ulaşırken, cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2015 yılında görülen yüzde 92.6’dan, yüzde 94’e yükseldi.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek yüzde 78.5 düzeyinde kaldı.

Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcaması 2016 yılında yüzde 13 artışla 19 milyar 562 milyon liraya ulaşırken, toplam sağlık harcaması içindeki payı yüzde 16.3 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, 2016 yılında kişi başı sağlık harcaması, bir önceki yıla göre yüzde 13.3 artışla 1,524 liraya yükseldi. (Tablo)