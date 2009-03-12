Sağlık görevlileri yaralıya tarifle müdahale etti!

Sulama kanalına otomobiliyle düşen kazazedenin yanına inemeyen sağlık ekipleri, yaralının yanına inen vatandaşlara nasıl müdahale edeceklerini anlattı.



Adana'da, direksiyon hakimiyetini kaybederek kullandığı kamyonetle sulama kanalına uçan 24 yaşındaki Ramazan Baydoğan'ı `kurtarma rezaleti' yaşandı. 112 sağlık ekipleri, boş olan sulama kanalına inemeyince, Baydoğan'ın başında bekleyen vatandaşlara ilk yardım müdahalesini tarif etti. Sedyeye bağlanan su hortumuyla çekilmek istenen Baydoğan, karga tulumba bulunduğu yerden çıkarılıp, hastaneye götürüldü.



Olay, bugün saat 06.30 sıralarında PTT Evleri Mahallesi'nden geçen DSİ kanalında meydana geldi. Fırından aldığı ekmekleri 01 ZR 510 plakalı kamyonetle bakkala götüren Ramazan Baydoğan, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırım üzerindeki bir ağacı ve korkulukları devirerek sulama kanalına uçtu. Su kalıntılarının bulunduğu kanalda yan yatan kamyonetteki Baydoğan, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Baydoğan'ı araçtan çıkaran 50 yaşlarındaki Nusret Keleş, gencin altına battaniye koyup, kanalın içindeki yan betona uzattı. Keleş, vücudunun bir bölümü çamurlu suda kalan Baydoğan'ın ayaklarının altına da ekmek sepetini koydu. Vatandaşlar daha sonra 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. Baydoğan'ın yanında duran Nusret Keleş, ambulansı beklerken yaralı gençle konuşmayı sürdürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale eden Keleş'i dikkatli olması konusunda uyardı. Kanalın her iki yanında toplanan okula giden öğrencilerin de aralarında bulunduğu vatandaşlar, uzun süre Baydoğan'ı izledi. Sağlık ekipleri olay yerine uzun süre gelmeyince tepki gösterdi. Nusret Keleş, ``Biz buradan çıkartırız ama başına bir iş gelirse ne yapacağız? Bu kadar da geç kalınmaz ki'' diye tepki gösterdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri de, yaralının götürülmesini beklemeden kaza tespit çalışmalarına başladı.



Kendisi kanala inemedi



Yaklaşık 30 dakika sonra olay yerine gelen şoför ve acil tıp teknisyeninden oluşan 2 kişilik 112 Acil sağlık ekibi, sedye ve boyunluk çıkartıp, Baydoğan'a takmak istedi. Acil tıp teknisyeni kadın, vatandaşların yardımıyla korkuluklardan kanala inmek istedi. Ancak ayağı kayan sağlık görevlisi, düşme tehlikesi atlatınca tekrar kaldırıma çıktı. Aşağıya inemeyeceğini anlayan sağlık görevlisi, elindeki boyunluğu kanalın içindeki Nusret Keleş'e attı.



Kaldırımda duran sağlık ekipleri, Keleş ve yanındakilere ilk yardım müdahalesinin nasıl yapılacağını anlattı. Boyunluğu dikkatli takmasını söyleyen acil tıp teknisyeni, daha sonra aşağıya sedye uzattı. Bu arada sağlık ekiplerinin aşağıya inmesi için bir evden merdiven getirildi ancak görevliler yine inmedi. Keleş'le birlikte kanalda bulunan 2 kişi, yaralı Baydoğan'ı sedyeye koydu. Acil tıp teknisyeni de müdahale eden vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıp, nasıl davranacaklarını anlattı.



Sağlık ekiplerine tepki



Olay yerindeki bir komiser yardımcısı da, sağlık ekiplerinin müdahale tarifine ``O insanlar nasıl yapacak? Siz neden yapmıyorsunuz?" diye tepki gösterdi. Baydoğan sedyeyle çıkarılırken, acil tıp teknisyeni arama kurtarma ekibi Can-Kur'a bilgi verdi.



Ucuna hortum bağlanan sedyeye konulan Ramazan Baydoğan, emniyet kemeriyle bağlanmadan karga tulumba yukarı çıkarıldı. Sedyeden kayarak düşme tehlikesi atlatan Baydoğan, daha sonra ambulansla Adana Numune Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Baydoğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Geç haber verilen Can-Kur ekipleri de, Baydoğan hastaneye gittikten sonra olay yerine geldi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin geç gelmesine tepki gösteren Nusret Keleş, ``Ben yarım saat başında bekledim. Eğer sağlık ekiplerinin bir şey yapamayacağını bilseydim önceden çıkartırdık. Zaten onlar geldikten sonra da biz çıkardık. Yaralıya tanımamama rağmen ben ilgilendim. Sağlık ekipleri, görevleri olmasına rağmen kanala inmediler. İşlerini bize yaptırdılar'' diye konuştu.

