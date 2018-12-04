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Sağlık görevlileri 'Ambulans Rallisi'nde yarıştı

Ambulans sürücüleri, dubalarla engel oluşturulan parkurda manevra yaparak, en kısa sürede yaralının bulunduğu noktaya ulaşmaya çalıştı

04 Aralık 2018 20:42

Konya'da, '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' dolayısıyla 'Ambulans Rallisi' adıyla tatbikat düzenlendi. Sağlık görevlileri, tatbikatta en hızlı olabilmek için yarıştı.  

Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nce 1-7 Aralık günlerinde kutlanan '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında düzenlenen 'Ambulans Rallisi' Türk Yıldızları Parkı'nda gerçekleştirildi. Tatbikatın senaryosu gereği ambulans sürücüleri, dubalarla engel oluşturulan parkurda manevra yaparak, en kısa sürede yaralının bulunduğu noktaya ulaşmaya çalıştı. Ardından yaralıya hızlıca müdahale edildi. Yaralı, aynı ambulansa alındıktan sonra parkurdan geçildi. Tatbikata Konya, Karaman ve Aksaray'dan sağlık ekipleri katıldı.   

(DHA)

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