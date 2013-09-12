Sağlık ekibini ambulanstan indirip dövdüler

Van'ın Gürpınar İlçesi'nin Güzelsu Köyü'nden hamile kadını doğum için Van'a bıraktıktan sonra dönen sağlık ekibinin yolu iki kişi tarafından kesildi. Ambulans camlarını levyelerle kıran saldırganlar, araçtan indirdikleri sürücü ve 2 kadın sağlık personelini döverek komalık etti.

Murat Çağlar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre dün saat 23.30 sıralarında Gürpınar'ın Güzelsu Köyü'nden doğum sancıları başlayan kadını alan Bayram Lenk yönetimindeki ambulans ve içersindeki acil tıp teknisyeni Nazime Çiçek ile paramedik Bahar Aksoy, Van'a doğru yola çıktı. Bir süre sonra arkadan yaklaşan bir minibüs ısrarla ambulanstan yol istedi. Ambulans sürücüsü stablize yoldan çıktıktan sonra minibüse yol verebildi. Ambulansı sollayan minibüs, bir süre ambulans sürücüsüyle tartıştıktan sonra ayrıldı. Hastayı Van Doğum Hastanesi'ne bırakan ambulans Güzelsu 112 istasyonuna dönmek üzere yola çıktı.

Ambulansın yolunu kestiler

Gürpınar'ın Güzelsu Köyü girişine gelen ambulans, iki kişi tarafından durduruldu. İlk önce levyelerle ambulansın camlarını kıran saldırganlar, sürücü Bayram Lenk'i ardından acil tıp teknisyeni Nazime Çiçek ve paramedik Bahar Aksoy'un indirip dövmeye başladı. Ağır yaralanan sağlık görevlileri çevredekiler tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Saldırganlar ise kaçtı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan sağlık ekibindeki sürücü Bayram Lenk ve acil tıp teknisyeni Nazime Çiçek yoğun bakıma alınırken, paramedik Bahar Aksoy müşahade altına alındı. Sağlık Müdürü Bilal Acar hastaneye gelerek sağlık ekibinin durumu hakkında bilgi aldı. Güvenlik güçleri kaçan saldıraganların ararken, olay yerinde de incelemeler yapıldı.