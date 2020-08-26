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Dünya

Sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerinin ardından Kuzey Kore liderinin parti toplantısı fotoğrafları paylaşıldı

26 Ağustos 2020 13:40

Son aylarda sağlık durumuna ilişkin şüpheler oluşan ve komada olduğu iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un parti toplantısında görüldü. Kim Jong-un, toplantıda Koronavirüs salgını ve Kuzey Kore'ye yaklaşan tayfun hakkında konuştu. 

Sputnik Türkçe'nin aktardığı habere göre, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, sağlığıyla ilgili spekülasyonların ardından ilk kez iktidardaki İşçi Partisi'nin  toplantısında görüntülendi. Resmi devlet ajansı KCNA’nın dün gerçekleştiğini belirttiği toplantıda Kim, Kuzey Koreli yetkililere, Koronavirüs salgını ve yaklaşan tayfunun ülkeye getireceği tehlikelere hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

Servis edilen fotoğraflarda, toplantı sırasında sigara içtiği görülen Kim, devletin ‘kötü huylu virüsü uzak tutma çabalarında bazı eksiklikler yaşandığını’ söyledi ancak detay vermedi. Kuzey Kore’den yapılan resmi açıklamalara göre ülkede henüz bir Koronavirüs vakası görülmedi. 

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