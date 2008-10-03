'Sağlık durumu iyileşiyor'

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, emekli Orgeneral Şener Eruygur'un sağlık durumundaki olumlu gelişmenin sürdüğünü bildirdi.



Prof. Dr. Mutlu, hastanın, "silik felç hali" bulunan sağ ayağını da yavaş yavaş oynatmaya başladığını söyledi. Başhekim Mutlu, yaptığı açıklamada, tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 17 Eylülde düşerek beyin kanaması geçiren ve birinci boyun kemiğinde 4 parçalı kırık meydana gelen Eruygur'un tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğünü belirtti.



Şener Eruygur'un sağlığının her geçen gün daha da iyiye gittiğini ifade eden Mutlu, "Hasta, sol kol ve ayağını oynatmasından sonra sağ tarafındaki silik felç haline rağmen sağ ayağını da yavaş yavaş oynatmaya başladı" dedi. Eruygur'un şuurunun açık olduğunu, oksijen tedavisinin devam ettiğini, nabız ve tansiyonun normal seviyede seyrettiğini, sesleri ve komutları algılayıp tepki verebildiğini ancak boğazındaki tüp nedeniyle konuşamadığını bildiren Mutlu, "Hasta, bu olumlu gelişmelerin sonucunda bir iki güne kadar yoğun bakım ünitesinden Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'ndeki odasına çıkarılabilir" diye konuştu.



Emekli Orgeneral Şener Eruygur, "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 17 Eylül'de merdivenlerden düşerek KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

