-Sağlık çalışanlarının gözüyle Somali MOGADİŞU (A.A) - 30.10.2011 - Sağlık Bakanlığının Mogadişu'daki Çadır Hastanesi'nde zor şartlar altında görev sürelerini tamamlayarak Türkiye'ye dönen doktor ve hemşireler ile yardımcı sağlık personeli duygu ve düşüncelerini paylaştı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Enver Erman, Türkiye'ye döndükleri için hem mutlu hem de üzgün olduklarını anlattı. Burada güzel dostluklar kurduklarını belirten Erman, ''Gerçekten zor bir görevdi. Ancak hepimiz çok iyi çalıştık. İnşallah Somali gelecekte daha iyi bir ülke olacak ve biz buraya turist olarak da geleceğiz. Somali dünyada hak ettiği yeri bulacak'' dedi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Yavuz Eriştir de Somali'deki insanlara yardımcı olabilmek için heyecanla ve hevesle Mogadişu'ya geldiklerini söyledi. Burada çok güzel bir deneyim yaşadıklarını ifade eden Eriştir, ''Buradaki insanların mağdur durumda olduklarını biliyorduk, ama geldiğimizde bu mağduriyetin bildiğimizden 2-3 kat daha fazla olduğunu gördük. İnsanlar 20-30 yıl öncesinden daha kötü durumlara düşmüşler. Elimizden geldiğince sağlık hizmeti sunmaya çalıştık. Ülkemize de vatan ve millet sevgisini 2-3 kat artırarak dönüyoruz'' diye konuştu. Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nden (UMKE) hemşire Fatma Can da Somali'de çok fazla yardıma muhtaç insan olduğunu belirtti. ''Somali'ye iyi ki gelmişiz'' diyen Can, şöyle devam etti: ''Görevimizi başarıyla tamamladık. Bütün arkadaşlarımız hizmetin en güzelini vermeye çalıştı. Her şeyden önce Türkiye'yi temsil ettik. İnsanlar Türkleri tanıdı, yardımseverliğini gördü. Çok güzel dostluklar edindik. Çok şey yaptık. Hastane kurduk, taşıdık, güldük, üzüldük, ağladık, sevindik. Bombalar patladı, tepemize kurşun düştü. Çok zor bir görevdi, ama Somalililer Türk insanını ve Türkiye'yi tanıdılar. Artık ne biz Somalilileri unutabileceğiz ne de onlar bizi unutabilecek. Güzel anılarla, güzel sevaplarla dönüyoruz inşallah.'' Çocuk hemşiresi Serap Doğan da hastaların çoğunu iyileştirdiklerini düşündüklerini söyledi. İlk geldikleri günlerde ağır beslenme yetersizliği ve sıvı kaybı olan çocuklarla çok fazla karşılaştıklarını kaydeden Doğan, şunları söyledi: ''Şu an gelen çocukların durumu daha iyi. İsimlerimizi öğrendiler, anneler bize isimlerimizle hitap ediyorlardı. Bu geri dönüşümleri almak bizi çok mutlu etti. Güzel duygularla dönüyoruz. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu bizim için bir şanstı. Buradaki insanlara hem Türkiye'yi tanıttık hem de hizmet ettik. Bize ihtiyaçları vardı. Aslında Somalililer cennet içinde cehennemi yaşıyorlar. Burası çok güzel bir ülke, ama bu olanlara yazık.''