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Yaşam

Sağlık çalışanlarının eylemi bitti ama...

Sağlık çalışanlarının iki günlük iş bırakma eylemi bitti. Ancak herhangi bir idari...

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Sağlık çalışanlarının iki günlük iş bırakma eylemi bitti. Ancak herhangi bir idari soruşturma ve disiplin işlemi halinde kararın hızla gözden geçirilerek gereğinin yapılacağı bildirildi.



Sağlık çalışanlarının iki günlük iş bırakma eylemine çağrıda bulunan başta Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) başta olmak üzere meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları adına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesinde kurulan stantta ortak basın açıklaması yapıldı.

İş bırakma eyleminin ikinci gününde sabah saatlerinde farklı hastanelerde toplanan sağlık çalışanları,  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bir araya geldi.

Çağrıcı örgütler adına açıklamayı okuyan SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, eylemin ''tartışmasız olarak tatmin edici bir başarıyla yerine getirildiğini'' belirtti.

Eylemi devam ettirebilecek düzeyde olduklarını vurgulayan Yorgun, ''Ne söylersek onu yapacağız ve halkımıza da verdiğimiz sözü tutacağız. Nisan'ın 19-20'si demiştik, bugün eylemimizi sonlandırıyoruz. Ancak, herhangi bir idari soruşturma ve disiplin işlemi; kararımızı hızla gözden geçirmemiz ve gereğini yapmamız nedeniyle açık uçludur'' diye konuştu.


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