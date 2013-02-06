Sağlık çalışanlarını rahatlatan açıklama

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovakya ziyaretine katılan Sağlık Bakanı, TRT Haber'e yaptığı açıklamada; "sağlık çalışanlarımız mağdur olmayacak" dedi.

'Sıkıntı yok'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üç Avrupa ülkesini kapsayan turuna eşlik eden Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, TRT Haber'in sorularını cevaplandırdı.



Performansa dayalı ek ödeme sisteminin kalktığı ve sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılmayacağı yönündeki haberleri yalanlayan Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarına "o anlamda bir sıkıntıları olmasın" mesajı verdi.



Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Ben zaten gelmeden önce imzaladım. İşin prosedürü, 2005'te imzalanan 2012'ye kadar. Önümüzdeki günlerde o çözülecek yani orada bir sıkıntı olmaz." dedi.

'Geriye dönük ödemeler'

Sağlık Bakanı'ndan geriye dönük ek ödemelerin yapılacağı sinyali geldi. Müezzinoğlu, "Sağlık çalışanlarımız bu anlamda mağdur olmayacak. O hakları hiçbir zaman kaybolmaz, neticede kazanılmış haktır. Bir ay sonra alıyorsa, bir ay sonra birikenle birlikte alacaktır" ifadelerini kullandı.