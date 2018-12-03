Sağlık çalışanlarından işitme engelliler için klip

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü\'nün işaret dili kursuna katılan Zile Devlet Hastanesi çalışanları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engellilere yönelik klip hazırladı.

Zile Devlet Hastanesi\'ne tedaviye gelen işitme engelli hastalarla iletişim kurabilmek amacıyla işaret dili kursu açıldı. Kursa, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 20 sağlık çalışanı başvurdu. İşaret dilini öğrenen sağlık çalışanları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla işitme engellilere yönelik klip çekti. Hastane bahçesinde ve içerisinde çekilen klipte sağlık çalışanları, merhum sanatçı Şenay Yüzbaşıoğlu\'nun yazdığı \'Sev Kardeşim\' adlı şarkıyı işaret diliyle görselleştirdi. Yaklaşık 2 dakikalık klip sosyal medyada büyük ilgi çekti.



FOTOĞRAFLI