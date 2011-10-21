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Politika

Sağlık çalışanlarından 'g(ö)revdeyiz' eylemi!

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi, ''ülkenin sağlık ortamında yaşanan...

21 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi, ''ülkenin sağlık ortamında yaşanan olumsuzluklara 'Dur' demek için'' 25 Ekim'de ''g(ö)revdeyiz'' eylemi yapacak. İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde acil hastalar dışında sağlık hizmeti verilemeyecek.   



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi'nden yapılan açıklamada, üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredildiği, tıp fakültelerinin işlevsiz bırakıldığı, eğitimin engellendiği, öğretim üyelerinin görevlerini yapmalarının yasaklandığı, öğretim üyelerinin üniversite kadrolarından çıkartılıp, sözleşmeli çalışma sistemine geçmeye zorlandığı, sağlık çalışanlarına düşük ücretle, güvencesiz olarak, sözleşmeli çalışma şartı getirildiği kaydedildi.  

İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde ''ülkenin sağlık ortamında yaşanan olumsuzluklara 'Dur' demek için 25 Ekim'de sağlık hizmeti sunalamayacağı'' belirtilen açıklamada, ''g(ö)revdeyiz eylemi'' kapsamında 24 Ekim'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ana girişine ve İstanbul Tıp Fakültesinde Monoblok ve Göğüs Hastalıkları Kliniği arasındaki otoparka ''g(ö)rev çadırları kurulacağı, hastaların 25 Ekim'deki eylem hakkında bilgilendirileceği belirtildi.  

Açıklamada, katılımcıların 25 Ekim Salı günü, 09.30'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi girişinde kurulacak olan çadırın önünde toplanarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden İstanbul Tıp Fakültesine yürüyeceği ve basın açıklaması yapacağı bildirildi.  

Etkinliklerin hastanelerde gün boyu süreceği kaydedilen açıklamada, İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde acil hastalar dışında sağlık hizmeti verilemeyeceği belirtildi. 




 

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