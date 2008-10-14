Sağlık çalışanlarından “döner sermaye” eylemi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir grup personel, döner sermayeden haklarına düşen payın verilmediği gerekçesiyle eylem yaptı.



Hastanenin Cerrahi Tıp Bilimleri bölümü önünde toplanan yaklaşık 400 kişilik grup, "Dönerler artırılsın adil dağıtılsın" yazılı pankart açtı.



"Eşitlik adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan grup üyeleri, "insanca yaşamak istiyoruz", "sağlık işi ekip işidir", "ekipte varız dönerde yok" sloganları atarak İÜ İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde yürüyüş yaptı.



Dekanlık önüne kadar yürüyen grup adına basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul-Aksaray Şubesi Başkanı Songül Beydilli, sağlıkla ilgili öğretim elemanlarının döner sermayeden yasaya göre üst sınır olan yüzde 200 oranında pay aldığını, buna karşın, İÜ tıp fakülteleri ve bağlı enstitülerde görev yapan 657 sayılı Kanun'a tabi personele ise yüzde 150 olan üst sınırdan değil yüzde 50-60 oranında pay verildiğini savundu.



Sağlık hizmetinin ekip hizmeti olduğunu vurgulayan Beydilli, belirlenen oranlar, maaşlar üzerinden hesaplandığında aynı oran uygulansa bile her iki gruptaki maaş farkları nedeniyle döner sermaye ödemelerinin de farklı olacağına işaret etti.



Beydilli, diğer kamu kuruluşlarında hizmetli olarak çalışanlara 250 YTL ek ödeme verildiğini, döner sermaye aldığı için ek ödemeden yararlanamayan hizmetlilere ise 120 YTL döner sermaye payı verildiğini dile getirerek, SES'in, bu uygulamanın hukuka aykırılığı nedeniyle açtığı davanın sürdüğünü, İÜ Rektörü ile görüşme taleplerine ise halen bir cevap alamadıklarını bildirdi.



Songül Beydilli, haklarını almak için iş bırakma da dahil eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.



Açıklamanın ardından bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra döner sermayeden aldıkları payın yasada belirtilen üst sınırdan ödenmesi için dekanlığa dilekçe verdi.



(AA)

