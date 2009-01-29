Sağlık çalışanlarından 'çorbalı' protesto

Türk Sağlık-Sen İstanbul 1 No'lu Şubesi, hastanelerde sağlık çalışanlarına yemeğin para karşılığında verilmesi uygulamasını, üyelerine öğle yemeği saatinde çorba ve pilav dağıtarak protesto etti.



Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan sendika üyeleri adına bir basın açıklaması yapan Şube Başkanı Mahmut Akman, 15 Ocakta başlayan uygulamayı protesto için geçen hafta Türkiye genelinde yapılan yemek boykotunun ardından, bu hafta da sendika genel merkezi tarafından yine tüm şubelerin katıldığı "Ya yemek ya öğlen arası iznimizi istiyoruz" eylemi gerçekleştirildiğini belirtti.



Hükümetin "ekonomik kriz ortamında kıt kanaat geçinen memurdan kesinti yapmaya başladığını" savunan Akman, "Hastanede tedavi ettikleri insanlar yemek hakkından ücretsiz yararlanırken, sağlık çalışanına bu hizmet paralı olmuştur" dedi.



Bu uygulama nedeniyle sağlık çalışanlarının öğle arasında 1,5 saat kurum dışında olacaklarını ve sağlık hizmetlerinin bu esnada duracağını kaydeden Akman, şöyle konuştu:



"Bu 1,5 saatte hastanelerde meydana gelecek her türlü olaydan, bir vatandaşın sağlık hizmeti alamamasından, bir yaralıya gerekli müdahale yapılamamasından, yemek ücreti alınmasını isteyen Maliye Bakanlığı, bunu hemen uygulamaya koyan Sağlık Bakanlığı ve hastane yöneticileri sorumlu olacaktır. Yemeklerden ücret alınma işlemine son verilmezse öğle tatilinin tamamını kurum dışında tamamlayacağımızı ilan ediyoruz. Bu eylemimizden sonra sırada imza kampanyası olacaktır."



Eylemleri ve girişimlerinin sonuç alınana kadar devam edeceğini belirten Akman, açıklamasını, "Asla yılgınlık göstermeyeceğiz. Maliye ve Sağlık Bakanlığı yöneticilerine sesleniyor, 'yanlıştan dönün, bir kez de çalışanlar için hayırlı bir işe imza atın' diyoruz. Bir lokma ekmeğimizden, aşımızdan elinizi çekin. Biz villalarda oturan, havyar yiyen memurlar değiliz. Bir lokma simide, çaya muhtacız" diyerek tamamladı.



Açıklama sırasında sendika üyeleri de ellerinde "Simide, çaya yeter oldu paramız", "Ağrısız başım, nerede ekmeğim, aşım?", "Memura yüzde 4, doğalgaza yüzde 125 bu mu adalet?" şeklinde dövizler ile Türk bayrakları ve Atatürk posteri taşıdı.



Açıklamanın ardından, "Türk Sağlık-Sen Aşevi" yazılı bez afişin altında sendika üyeleri ve vatandaşlara pilav, mercimek çorbası ve ayrandan oluşan öğle yemeği dağıtıldı.



