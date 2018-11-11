Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için koştular

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Dernek üyelerinden oluşan yaklaşık 40 hekim; “Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Şiddete ” dikkat çekmek amacıyla, Vodafone 40\'ıncı İstanbul Maratonu\'nda koştu.

Dernek üyeleri ellerinde \'Artık yeter, şidete hayır.\' \'Sağlıkta şiddet sona ersin\' \'Doktor ölümleri yetmedi mi?\' \'Göstermelik değil, şiddeti durduracak yasalar istiyoruz\' yazılı dövizlerle maratona katıldılar.

Türk Toraks Derneğinden yapılan açıklamada, “Biz Türk Toraks Derneği üyeleri olarak bugün, başta görevi başındayken öldürülen meslektaşlarımız Fikret Hacıosman, Edip Can Kürklü, N. Göksel Kalaycı, Ali Menekşe, Ersin Arslan, Melike Erdem, Kamil Furtun, Aynur Dağdemir, Abdullah Biroğul, Metin Güneş, Hüseyin Ağır, Muhammed S. Berilgen olmak üzere, katledilen tüm sağlık çalışanlarının anısına İstanbul Maratonu’nda 10 km koşuyu tamamladık. Amacımız, yaşamını halkının sağlığına adayan biz sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenmesi, her türlü şiddet özendirici davranışa son verilmesi ve bu konuya ilişkin daha kapsamlı, etkili, caydırıcı bir yasanın çıkarılmasını sağlayacak toplumsal bilincin oluşturulmasıdır\'\' ifadeleri kullanıldı.

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