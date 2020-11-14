Sağlık çalışanlarına saldırı; tıbbi cihazlarla kendilerini korudular!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlıkçılar, tıbbi cihazlarla kapının önüne barikat kurarak kendilerini korudular. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde görev yapan sağlık çalışanları, 13 Kasım Cuma akşamı hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. Sağlıkçılar, kapıları tutarak ve tıbbi cihazlarla barikat yaparak kendilerini korumaya çalıştı.

SES: Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek

Skandal görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), "Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde dün akşam hasta yakınları tarafından saldırıya uğrayan ve kapıları tutarak kendilerini korumaya çalışan sağlık emekçilerine yönelik şiddeti kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Daha önce de yaşanmıştı

Geçtiğimiz eylül ayında da yine aynı görüntüler yaşanmıştı. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin hayatını kaybettiği haberi üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı.

Sağlık çalışanlarının kendilerini bir bölüme kapatarak kapıyı tutmaya çalıştığı anlar kameraya yansırken, yapılan saldırı kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.