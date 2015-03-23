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Sağlık çalışanlarına nöbette yüzde 50 zam Meclis'te kabul edildi

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırılması ile ilgili önerge TBMM’den geçti

23 Mart 2015 11:52

Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, nöbet ücreti zammının Meclis’te kabul edildiğini müjdeledi. Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, yaptığı açıklamada; “Sendikamızın toplu sözleşme talepleri arasında yer alan ve geçtiğimiz hafta Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırılması ile ilgili önerge TBMM’de kabul edildi. Torba yasada yer alan ve kabul edilen diğer maddeler arasında ‘Uzman Ebelik’ maddesi de yer alıyor. Kabul edilen maddeler Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstüeğitim alarak uzmanlaştıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığı'nca tescil edildikten sonra ‘uzman ebe’ unvanı ile çalışmaya devam edebilecekler. 

Mecliste kabul edilen yasada İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulması ile ilgili önerge de kabul edildi. Kurulacak üniversitede Tıp, Hemşirelik, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü yer alacak” dedi.

Baki Kareer, Sağlık-Sen’in yıllardır toplu sözleşme talepleri arasında yer alan nöbet ücretlerine zam konusunun çözüme kavuşmasının sağlık çalışanlarını memnun ettiğini ifade etti. Sendika olarak sağlık çalışanlarına verilen diğer sözlerin de tutulmasını beklediklerini kaydeden Karaer, verilen sözler tutulana kadar bu işin takipçisi olacaklarını belirtti.

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