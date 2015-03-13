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Sağlık emekçileri 5 acil taleple greve çıktı

14 Mart Tıp Haftası öncesi sağlık emekçileri Türkiye'nin her yerinde sağlık alanındaki sorunları ve özlük haklarıyla ilgili taleplerini dile getirmek için greve çıktı

13 Mart 2015 22:05

Türk Tabipleri Birliği’nin de aralarında olduğu 25 sağlık meslek örgütü ve sendika '5 Acil Talep' çağrısıyla bugün pek çok kentte eylemdeydi.

13 Martta G(ö)rev çağrısına tüm yurtta binlerce sağlık çalışanı karşılık verdi. İstanbul'da Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültelerinden iki koldan yürüyüşe başlayan sağlık çalışanları Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi önünde buluştu.

Binlerce sağlık çalışanı “Herkese eşit, ücretsiz sağlık”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Angarya çalışmak istemiyoruz” sloganlarıyla İstanbul’da İl Sağlık Müdürlüğü önüne yürüdü.

 

'Sağlıkta dönüşüm sadece sermayeye para kazandırıyor'

 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Bayazıt İlhan, “Sağlık çalışanlarının mücadelesi sadece kendi özlük haklarının mücadelesi değil. Vatandaşların sağlık hakkı mücadelesi. Bütün yurttaşlarımıza sağlık çalışanlarına destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

İktidarın 12 yıldır reform diye takdim ettiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sermayeye para kazandırmak dışında hiçbir amacının olmadığını belirten Dr. İlhan, “Sağlık alanında yaşanan sayısız olumsuzluk halkımızın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkını elinden alıyor. Sağlık çalışanlarının sorunları doğrudan doğruya halkın sağlığını ilgilendiriyor ve sağlık hizmetini olumsuz etkiliyor” dedi.

Doktorların Sağlık Bakanlığı’na 5 acil talebi şöyle

Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi,
Emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi,
Fiili hizmet zamlarının ödenmesi,
Tıp eğitiminde niceliği değil, niteliği önceleyen politikaların uygulanması,
Bütün yurttaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi.

 

Emekçilerin koşulları düzeltilmeli

 

İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklamasını okuyan SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol, Sağlık Bakanlığı’na seslendi. Sağlık emekçilerinin çalışma koşulları düzeltilmeden hastaların sağlıklı olabilmesinin mümkün olmadığını beliren Erol, “Kim ister 100 veya 150. hasta olarak muayene olmayı, hekimine güvenmediği için hastane hastane dolaşmayı, muayene odasında dakikalarca beklemeyi, faturasının eczanede kesilmesini” dedi.

İstanbul Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimlerini kazanan Prof.Dr. Raşit Tükel de kendisine oy ve destek veren herkese teşekkür etti, bilimsel, akademik özgürlükten yana olduğunu dile getirdi.

Basın açıklaması 14 Mart Pazar günü aile sağlık merkezlerinde nöbet eylemlerinin devam edeceği, 15 Mart Pazartesi günü ise saat 12.00’da Tünel Meydanı’ndan Taksim’e yürüneceğinin duyurulmasıyla son buldu.

 

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