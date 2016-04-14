Sağlık çalışanlarına ayda 48 saat mesaiye yılda 3 ay erken emeklilik hakkı

Ayda 48 saat nöbet tutan bir doktor ve hemşire maksimum düzeyde yıpranma hakkı kazanmış olacak. Bir yıl boyunca bu düzenin devam etmesi ve her ay 6 gün nöbet tutulması durumunda yılın sonuna gelindiğinde toplam 90 gün (3 ay) erken emeklilik hakkı kazanılacak.

Hürrriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, doktor ve hemşirelere “erken emeklilik” düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Kısa süre içinde meclise sevk edilmesi planlanan yeni torba yasa taslağının önemli maddelerinden biri de erken emekliliğe olanak veren “yıpranma hakkı” olacak. Burada da formül, ayda 6 gün mesasi yapılması üzerine kurulacak. Mesaileri hastane yönetimleri bildirecek, bunun üzerinden de prim gününe eklenecek. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda devam eden torba yasa taslağı çalışmalarına göre, sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı verilmesi için bakanlığın kullandığı nöbet sistemi dikkate alınacak. Buna göre, mesai saatleri dışındaki çalışmalar, “nöbet kavramına girecek”, ayda 6 gün (48 saat) nöbet tutan bir doktor, maksimum düzeyde yıpranma hakkı kazanmış olacak. Bir yıl boyunca bu düzenin devam etmesi ve her ay 6 gün nöbet tutulması durumunda yılın sonuna gelindiğinde toplam 90 gün (3 ay) erken emeklilik hakkı kazanılacak. 48 saatten fazla nöbet tutulması durumunda da bir değişiklik olmayacak ve 90 gün hesabı geçerli olacak. Nöbet saatinin 48 saatin altına düşmesi durumunda ise kademeli bir sistemle yıpranma hakkı verilecek. Burada yıpranma payının belirlenmesi için kurulacak bir katsayı sisteminden destek alınacak. Böyle bir durumda yıllık yıpranma hakkı 15 güne kadar düşebilecek.

Hastaneler bildirecek

Tutulan nöbetleri hastaneler bildirecek. Aylık bazda yapılacak bu bildirimleri toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu da nöbetler üzerinden prim hesaplamalarını yapacak. Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı verilmesinde, 5510 sayılı sosyal güvenlik kanunundaki genel hükümler de geçerli olacak. Buna göre, hesaplanan yıpranma payları 5 yılı geçmemek üzere, çalışanların prim gün sayılarına eklenecek. Bu süre de 3 yıla kadar uygulanacak. Yıpranma payında kamu, özel ayrımı ise söz konusu olmayacak. Tüm sağlık çalışanları bu kapsama girecek. Sağlık çalışanlarının yıpranmadan faydalanabilmesi için 1800 gün veya 3600 gün belirtilen işyeri ve işlerde çalışmış olması şartı da aranacak.