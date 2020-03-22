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Koronavirüs

Sağlık çalışanları Marmaray, Başkentray ve İzban'ı ücretsiz kullanacak

22 Mart 2020 15:51

Sağlık çalışanları İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray'ı ve İzmir'de İzban'ı ücretsiz kullanacak. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarını, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Turhan şöyle konuştu:     

"Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak." 

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban’dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağını belirtti.

 

 

 

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