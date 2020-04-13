Sağlık çalışanları kaldıkları otelden çıkarıldı

Ailelerine Koronavirüs bulaştırmamak için Zeytinburnu'ndaki Novotel'de konaklayan sağlık çalışanları otelden çıkarıldı. Koronavirüs hastalarını tedavi eden ve otelde kalan bir doktor, yetkililerin kendilerine "Diğer müşteriler sizden rahatsız oluyor" diyerek otelden çıkmalarını istediğini aktardı.

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Novotel’de bir acenta aracılığıyla anlaşan ve günlerdir burada konaklayan sağlık çalışanlarına otel yetkilileri, “Buradan çıkın” dedi. Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları, ailelerine virüs bulaştırmamak için günlerdir burada konaklamak zorunda kalıyordu. Doktor Serhat Güler, yetkililerin buna gerekçe olarak, “Buradaki müşteriler sizden rahatsız oluyor” diyerek oteli boşaltmalarını istediklerini söyledi.

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre otelden zorla çıkartılmaya çalıştıklarını anlatan Güler, kaldıkları otele parayı eksiksiz yatırdıklarını ve burada kalmak için herhangi bir bakanlığın talimatı olmadığını söyledi. Bu otelin çalıştıkları hastaneye daha yakın olduğu için burayı tercih ettiklerini söyleyen Güler, “Küçük çocuğu ve ailesi olan arkadaşlarımızla birlikte bir acenteyle anlaşarak bu otelde kalmaya başladık. Cumartesi günü bir sorun yaşadık. Bize, ‘Çıkın’ dediler. Otel yetkilileri bugün de, “Süreniz bitti” diyerek odaları boşaltmamızı istediler. Biz de süreyi uzatmak istedik. Bizi kapı dışarı ettiler. Üç doktor arkadaşımıza da, “Yarın çıkın” dediler. Bunun nedenini sorduğumuzda, bizden rahatsız olduklarını, diğer müşterilerin de bizi istemediklerini ilettiler.”

"Otelden çıkış tarihleri bugündü"

Konuyla ilgili aranan otelden bir yetkili şunları söyledi: “Novotel olarak Türkiye’de çok fazla otellerimiz var. Birçok otelimiz sağlık çalışanlarına karşılıksız sunuldu. Bazı otellerimiz de faaliyetlerini durdurdu. Zeytinburnu’ndaki otelde de sağlık çalışanlarına bir acenta aracılığıyla yardımcı oluyoruz. Bu arkadaşların çıkış tarihleri bugün bitiyordu. Koronavirüs başladığından beri operasyon planımız var. İzne ayrılan arkadaşlarımız var. Çok az katılımcıyla hizmete devam ediyoruz. Sağlıkçı arkadaşlarımızın çıkış tarihleri bugün olduğu için bugün çıkın dedik. Acentanın isteği üzerine göre yarına çıkış tarihleri verildi.”

Sağlık çalışanlarına müşteriler rahatsız olduğu için mi ‘ayrılın’ denildi sorusuna ise yetkili, “Doktor arkadaşlara başka bir kat verilmişti” cevabını verdi.