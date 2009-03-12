Sağlık çalışanları iş bıraktı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, uygulanmakta olan sağlık sisteminin bütünüyle ortadan kaldırılması, özelleştirilmenin durdurulması ve sağlığın bir kamu hizmeti haline getirilmesi gerektiğini belirtti.



İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası ve Devrimci Sağlık-İş üyesi yaklaşık 250 kişilik grup, 08.00-10.00 saatleri arasında, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde toplanarak "Sağlık için acil eyleme" sloganı adı altında iş bırakma eylemi yaptı.



Hastane önünde basın açıklaması yapan TBB Başkanı Prof. Dr. Gürsoy, sağlık sorunlarının kriz şartlarında daha da ağırlaşacağını gördüklerini ve bu sorunları önceden dile getirmek istediklerini kaydetti.



Sağlık Bakanı ve bakanlık yetkilileri ile birçok kez görüştüklerini söyleyen Prof. Dr. Gürsoy, şöyle konuştu:



"Uygulamaya çalışılan sağlık sistemini istemediğimizi, bu sağlık sisteminin dünyanın en pahalı sistemi olduğunu kendilerine ifade ettik. Çünkü bu sistem, ilaç ve teknoloji tüketimine hız veren, eşitsizlikleri en fazla artıran sistemdir. Ancak bizi şimdiye kadar dinleyen olmadı.



Bu kriz döneminde işten çıkarılan binlerce kişinin birkaç ay içerisinde sağlık güvenceleri bütünüyle ortadan kalkacaktır. Bu bir felakettir. Siyasi iktidarın bu insanlara yüzünü dönmesi lazım. Dolayısıyla, bu sağlık sisteminin bütünüyle ortadan kaldırılması, özelleştirmenin durdurulması ve sağlığın bir kamu hizmeti haline getirilmesi gerekmektedir."



SES Genel Başkanı Köksal Aydın da bir acil durum çağrısı yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız çağrı, 70 milyonun sağlık hakkına yapılan çağrıdır. Sağlık hizmetlerinin ulaşılamaz hale getirilmesine dikkat çekmektir. 70 milyonun eşit, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetlerinden faydalanmasını istiyoruz. Bu kriz ortamında sağlık hizmetlerine duyarlı olalım. Sağlık hizmetleri kamusallaştırılsın. Bu ülkenin, kendi öz kaynaklarıyla ve ödediğimiz vergilerle, herkese eşit sunulabilen bir sağlık hizmetinin gerçekleştirilebileceğinden eminiz. Bunun için mücadele ediyoruz" dedi.



"Sağlık hakkı, mesleki bağımsızlık, can güvencesi için birleşik mücadeleye" yazılı pankartla ellerinde çeşitli dövizler taşıyan grup, daha sonra "Hastaneler halkındır satılamaz", "AKP sağlığa zararlıdır", "Sağlık haktır satılamaz", "Sağlıkta ticaret ölüm demektir" şeklinde sloganlar atarak hastane içerisinde dolaştı.



Sağlık çalışanlarına bazı hasta ve yakınlarının da destek olduğu ve grupla yürüdükleri görüldü.



Gruptakiler, 2 saat süren eylemin ardından görevlerine döndü.



(AA)